Até conseguir outro emprego, o que posso fazer para render o dinheiro do FGTS?

O que posso fazer para render, ao máximo, o dinheiro do FGTS até eu conseguir me recolocar no mercado? Anônimo



Olá Anônimo. O melhor a fazer agora é buscar preservar esse recurso da forma mais eficiente possível. Isso significa buscar investimentos conservadores para dar rentabilidade sem uma exposição forte ao risco. Certamente, esse recurso servirá como base para a garantia do pagamento das despesas mensais até que tenha uma nova colocação, portanto, o ideal é ficar na Renda Fixa com produtos do Tesouro Direto, CDBs, Letras de Crédito ou Fundos de Investimento, com o objetivo de garantir uma boa rentabilidade, mas sem correr riscos desnecessários. Um bom produto para o seu caso, deve remunerar a partir de 130% do CDI, considerando o fator segurança.





Quais são as principais vantagens dos fundos de investimento? Antônio Soares



Olá Antônio. Os fundos de investimentos são boas opções e atraem muitos investidores por ter características bem interessantes no que tange à estratégia. Para quem não tem muita experiência com o mercado financeiro, os fundos são uma boa opção por permitirem investimentos de menor valor e por ter um administrador, responsável por fazer a gestão dessa carteira. Já os mais experientes buscam esse tipo de ativo pela capacidade de diversificação dos produtos financeiros. Mas as vantagens não param por aí: os fundos oferecem um formato mais simples na hora de pagar e declarar o Imposto de Renda, além de ser mais fácil também de acompanhá-lo, dando mais clareza para as pessoas menos experientes. Ainda assim, os Fundos possuem riscos, o que torna fundamental fazer uma análise criteriosa na hora de escolhê-los. Sempre observe que empresas compõem o fundo, seu nível de risco e o perfil do gestor. Esses são fatores preponderantes.





