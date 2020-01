'Até hoje eu não entendo o que aconteceu', desabafa João Gabriel

Com contrato até dezembro de 2021, mas fora dos planos do Vitória, o goleiro João Gabriel foi emprestado ao Sampaio Corrêa até o final da temporada. O jogador chegou nesta quarta-feira (8) a São Luís, no Maranhão. “Vim para o Sampaio com o intuito de voltar a jogar e reaparecer no mercado. Quero fazer um grande trabalho”, disse ao CORREIO.

Revelado pelo Vitória, João Gabriel se profissionalizou em 2010 e não seguiu no clube. Em 2018, ele retornou à Toca, assumiu a titularidade do time nas últimas cinco rodadas da Série A de 2018, se destacou e renovou contrato por mais três anos.

Em janeiro de 2019, ele lesionou o joelho, passou por cirurgia e retornou em março. Fez três jogos antes de Paulo Carneiro assumir a presidência do clube, em 24 de abril, e não voltou mais a entrar em campo.

"Me comunicaram que eu seria afastado, sem justificativa plausível e até hoje eu não entendo o que aconteceu, só tive que acatar. Fiquei treinando afastado, sozinho. Não desejo isso a ninguém", lamentou. "Foram feitas várias tentativas de entendimento da minha agência e a ordem foi mantida, que eu não poderia ser utilizado".

Apesar de não ter tido sequência no Vitória, o goleiro garante que não guarda mágoas do clube. "Não guardo mágoa do Vitória. Tenho carinho e respeito pelo clube. Não dei entrevista anteriormente pelo momento delicado que o clube passava. Meu desejo é que seja um ano próspero para o Vitória", afirmou.