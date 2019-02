Atenção, Muquiranas! Entrega das fantasias do Carnaval começa dia 25

Começa na próxima segunda-feira (25) a entrega das fantasias do bloco As Muquiranas para o Carnaval 2019. O plantão de entrega das fantasias seguirá até o dia 1º de março, no Ginásio de Esportes do Sindicato dos Bancários, no bairro dos Aflitos, das 8h às 20h.

Considerado um dos mais tradicionais blocos do Carnaval de Salvador, As Muquiranas comemoram este ano 54 anos de história. Em 2019, o bloco traz ao circuito do Carnaval o tema O Cabaré das Muquiranas levando a essência do cabarés, espaços de grande referência do teatro, música e dança. Esse será, inclusive, o tema das fantasias assinadas pelo estilista Fabio Sande.

Neste ano, o comando do sábado (2) será com o Parangolé; na segunda-feira (4), será com o Psirico; e na terça-feira (05), a animação fica por conta de Léo Santana - marcando a volta do bloco ao circuito Barra-Ondina.

Serviço de entrega de Fantasias das Muquiranas

Data: Entre 25 de fevereiro e 1º de março

Horário: 08h às 20h

Local: Ginásio de Esportes Sindicato dos Bancários (Ladeira dos Aflitos, S/N - Aflitos, Salvador - BA)



Programação Muquiranas Carnaval

2/3 – Parangolé (Circuito Campo Grande)

4/3 – Psirico (Circuito Campo Grande)

5/3 – Léo Santana Terça-feira (Circuito Barra-Ondina)