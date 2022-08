Atendimento Móvel leva exames e vacinas até o paciente, em qualquer lugar de Salvador

Entre os hábitos adotados pela população durante a pandemia de Covid-19, um dos mais importantes foi o de dar mais atenção à saúde. Manter os exames em dia e atualizar o cartão de vacinas tornaram-se atividades habituais. Porém, com a gradual retomada das atividades presenciais, muitas pessoas não têm mais a mesma disponibilidade para se dedicar a estes cuidados.

Reservar um horário para se deslocar ao laboratório, seja para fazer uma coleta, exame diagnóstico ou tomar vacina, tem ficado mais difícil diante de uma agenda com outros compromissos, por isso o Labora- tório LEME, que faz parte da Dasa, maior rede de saúde integrada do Brasil, tem focado em melhorar cada vez mais a experiência dos pacientes e facilitar sua jornada de saúde, promovendo cuidado, comodidade, agilidade com toda excelência e segurança.

"O 'Saúde Até Você' representa exatamente isso. Trata-se do nosso serviço de atendimento móvel, que permite que o profissional vá até o local de preferência do paciente para realizar desde coletas de sangue e outros exames de análises clínicas, como testes diagnósticos ou até mesmo para aplicar vacinas dos mais diferentes tipos, tanto para adultos como para crianças", explica Dra. Marla Cruz, diretora médica do LEME.

O serviço está preparado para atender pacientes - de diferentes perfis - onde eles estiverem: em casa, no trabalho, no hospital ou em qualquer local e/ou compromisso. Além disso, o serviço de atendimento móvel traz benefícios específicos para alguns perfis de pacientes, como crianças, gestantes e idosos, que, em sua maioria, demandam mais atenção, cuidados especiais e maior comodidade na rotina com a saúde. “Todo o processo é feito com máxima eficiência e agilidade, desde o agendamento, que pode ser realizado por telefone ou site, até a entrega dos resultados, no caso dos exames, e a aplicação de imunizantes”, afirma Dra. Marla.

O LEME oferece mais de 900 exames diagnósticos, que podem ser realizados em qualquer endereço de Salvador - residencial ou comercial, seguindo todos os protocolos recomendados pelas autoridades de saúde. Entre as diversas opções ofertadas, o serviço também está disponível para exames de DNA, permitindo a realização do teste de forma sigilosa, já que não é necessário o comparecimento do paciente à uma unidade física.

INVESTIMENTO

Pertencente à Dasa desde 2016, o LEME tem 49 anos de história na Bahia e já vinha investindo continuamente no atendimento móvel muito antes da pandemia. O serviço visa garantir maior bem-estar e acesso dos pacientes a uma saúde de qualidade.



A médica também explica que o laboratório faz investimentos constantes em tecnologia para que o serviço prestado pelo atendimento móvel seja sempre de excelência. “Nossas equipes contam, por exemplo, com um aplicativo que traça rotas de coletas mais eficientes aumentando a pontualidade dos agendamentos com os nossos pacientes. Buscamos sempre aprimorar este serviço para garantir que a experiência seja o mais positiva possível”, afirma.

Para mais informações sobre o atendimento móvel do LEME, acesse http://lableme.com.br/ ou entre em contato por meio do Serviço de Atendimento ao Cliente pelo telefone (71) 3338-8555.

O serviço de atendimento móvel do LEME tem gerado um impacto positivo na vida dos baianos, facilitando a rotina de cuidados com

a saúde Dra. Marla Cruz, diretora médica do LEME