Atirador deixa feridos e mortos em supermercado no estado de Nova York, nos EUA

Pessoas foram baleadas em um supermercado na cidade de Buffalo, em Nova York, nos EUA, na tarde deste sábado (14). A TV americana NBC citou a existência de sete mortos. Afirmou ainda que o assassino, que estaria trajando roupas de estilo militar, teria morrido, mas corrigiu a informação. Já a agência Associated Press fala em 10 mortos.

Um funcionário do supermercado, que fica em um bairro predominantemente negro, informou à agência que o atirador entrou no local com um rifle e abriu fogo, segundo o g1.

Fontes da polícia afirmaram que a investigação está em seu estágio inicial, mas estão investigando se o tiroteio foi motivado por questões raciais.

A governadora de Nova York Kathy Hochul twittou que estava “monitorando de perto o tiroteio em um supermercado em Buffalo”, que é sua cidade natal.

“Estou monitorando de perto o tiroteio em uma mercearia em Buffalo. Oferecemos assistência às autoridades locais. Se você estiver em Buffalo, evite a área e siga as orientações das autoridades policiais e locais”, escreveu.