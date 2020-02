Atirador mata pelo menos cinco pessoas em cervejaria nos EUA

A Polícia de Milwaukee, cidade no estado americano de Wisconsin, divulgou em sua página no Twitter que atendeu na tarde desta quarta-feira (26) a um chamado devido a uma ocorrência nas instalações da cervejaria Molson Coors Beverage Company. A imprensa local fala que foi um tiroteio com pelo menos cinco mortes, mas a polícia ainda não confirma.

Segundo a agência Associated Press, o diretor da empresa, Gavin Hattersley, disse que o assassino era um funcionário do local. A emissora afiliada da rede ABC em Wisconsin informou que o criminoso havia sido demitido recentemente da companhia, mas, até a última atualização da reportagem, isso não estava confirmado.

De acordo com policiais, o assassino é um homem de 51 anos morador da cidade. As motivações para o crime ainda são desconhecidas.

Em coletiva à imprensa sobre a disseminação internacional do novo coronavírus, o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, lamentou o ocorrido em Milwakee.

“Gostaria de expressar minhas condolências às vítimas e famílias em Milwaukee, Wisconsin, onde mais cedo um assassino abriu fogo contra [funcionários] da cervejaria Molson Coors, tirando a vida de cinco pessoas, e deixou outras feridas, algumas em estado grave. Estamos de coração partido por eles".