Atividade física com orientação – evolução é vencer seus limites!

Percebo que qualquer atividade física é uma decisão honesta e pessoal (e intransferível) de manter satisfação no compromisso de cuidar de nossa saúde e vaidosa melhoria. Cada superação é resultado prazeroso da perseverança e disciplina. São incessantes as provações nos treinos, que nos revelam a capacidade de vencer limites e crenças limitantes – as (auto)sabotadoras que criamos.

Em nossa existência, temos a busca pela evolução humana, até então num estágio muito aquém da convivência harmônica plena, donde tudo é justo e positivo, visando o bem comum (como um) em comunhão (como um, em união). Ainda não compreendemos que bastaríamos seguir a orientação do Mestre dos mestres, dada há 2.019 anos, sobre o que é suficiente e óbvio, para alcançar a idealizada evolução da humanidade: amar o próximo, como a ti mesmo.

O caminho do progresso pessoal é resultado fiel do que efetivamente edificamos em nosso cotidiano, nos diversos grupos que convivemos. Há que se esforçar para oferecer o seu melhor possível, mitigar seus erros - que são humanos (não seja mais um Sísifo) -, sendo altivo, colaborador e agregador, empenhando-se para sinergia em cada grupo. Sempre utilize a comunicação positiva, que é a ferramenta mais poderosa de todas as relações – inclusive com a sua consciência.

No físico, o resultado é sentido no vigor do corpo, na boa saúde com menos doenças, com mais disposição aumenta o bom-humor. Com a beleza floresce a libido, vive mais, entre outros benefícios sensoriais. Será uma atividade física a forma mais desnuda de expormos nossos limites?

Tanto na atividade física como na vida, sem preguiça, conquistamos avanços com determinação e resiliência - é quando exercitamos nosso equilíbrio nos indissociáveis ‘Consciência-Corpo-Espírito’. Já para mantermos tudo, que é o mais importante, devemos ter austeridade e disciplina.

O querer é o maior poder; a vontade, a maior força; a prática fiel, a maior conquista. Com humildade, tem que gostar de aprender e ter clareza que o aprendizado é ad eternum e só pára com o coração. Assim, permite-se chegar à ‘luz’, que pode vir de um virtuoso insight, por conselho, através de inclementes dores ou pelo poderoso amor. É para quem tem coragem de identificar em si o que em si precisa transformar. Daí, irmã(o), é fazer por merecer, ciente que a colheita, ruim ou boa, irás colher. Plante só o bem.

Deseja facilitar e assegurar bons benefícios nos treinos (na labuta diária)? Siga as orientações de profissionais. Tão importante quanto a vontade e a dedicação para ter saúde física, é fazê-la corretamente. Se não, poderá ser até fatal para o corpo. Portanto, para qualquer tipo de exercício (ou trabalho), sempre é necessário um professor (ou personal trainer, pros mordeninhos) - seja para uma simples caminhada, alongamentos ou para um ironman.

Na existência, recebemos, através de alguns personals, a ‘luz’ para a nossa jornada ser menos sofrida. O primeiro é Deus. Depois os pais, professores, amigos, autores, companheiros, RHs, assistentes sociais, médicos, psicólogos, advogados, coachs, etc. Confidentes que escolhemos para ouvir conselhos, seguir orientações ou, principalmente, termos seus exemplos como referência. Todos temos fartura de mestres. Cabe a nós, com humildade, os reconhecer e solicitarmos ajuda.

Ótimo se o seu personal é competente - a prova é seu corpo. Melhor se ele tiver a excelência de um mestre, confirmado pela sua conduta exemplar, como também sobre o quanto ele tem conhecimento do que precisa, as suas dificuldades e potenciais.

As dificuldades, frustrações e dores, nos treinos ou na vida, chegam pelos merecimentos. Conforta-nos saber que fortalecem os músculos, calejam as compreensões e nos trazem aprendizados – nutrientes da consciência, que alimentam e fazem crescer a sabedoria ao longo da vida. Sair da zona de conforto catalisa boas mudanças latentes.

Se você realmente quer se aprimorar em qualquer assunto, encare-se e observe como está a sua vida. Criatura, não tem outra opção! Conforme mostrou o primo João, “Conheceis a (sua) verdade e a verdade vos libertará”. A não ser que opte por acovardar-se e fugir de si mesmo, perante os com quem convive. Para isso, existem milhares de possibilidades e substâncias.

Se sentir inquietações, sonhos intensos e comentários sincrônicos que despertam sua atenção para alguma transformação positiva, abrace-os e agasalhe-se. Podem ser ótimos sinais de que está em oportunidade de avançar no que precisa.

Observe seu talento. Se tá lento, acelere. A vida é breve. Descubra(-se) a sua melhor versão, ouça quem pode contribuir. Cuide-se em completude e, assim, garanta morrer jovial o mais longevo possível. Seja PHODA - Positivista, Honesto, Organizado, Determinado e Amoroso. Missão dada (a si) é missão cumprida.

Venho trazendo para minha vida os resultados e experiências dos treinos e dos meus mestres. Construindo minha sabedoria, ciente que posso continuar vencendo os limites que crio, lembrando constantemente do ensinamento de Jesus, quando ajudou um aleijado a caminhar: Levanta-te, e vai; foi a tua fé quem te salvou. Tomo isso como preciosa alavanca motivacional. Quando em dúvida, sigo esta orientação. Eu sou a minha solução.

Encara-te, decida-te e treina-te.

Sergio Bitencourt é empresário e atualmente treina na orla do Jardim de Alah, Salvador-Bahia-Brasil – A cidade é de todos!