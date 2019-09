Atividades infantis e Feira Criativa movimentam Festival da Primavera

Foi um domingo (22) repleto de atividades para toda família. Teve de tudo para quem decidiu ir curtir mais um dia do Festival da Primavera, que acontece no Comércio: jogos de tabuleiro, pista de kart, ciclovia para os pequenos, rampas de skate, exposição de carros e mais uma Feira Criativa com diversas opções de produtos e comidas também.

Para a arquivista Denise Brito, de 54 anos, a área do Porto de Salvador era só inicio das atividades que ela queria aproveitar. “Passei aqui para dar uma olhada e gostei bastante. Tem atividades para todos os gostos. É a primeira vez que eu venho e achei muito legal essa ideia de trazer o evento para o centro da Cidade. Daqui, a gente vai para a Praça da Inglaterra conferir o que está rolando por lá”, disse.

(Foto: Priscila Natividade/ CORREIO) (Foto: Priscila Natividade/ CORREIO) (Foto: Priscila Natividade/ CORREIO) (Foto: Priscila Natividade/ CORREIO) (Foto: Priscila Natividade/ CORREIO)

(Foto: Priscila Natividade/ CORREIO) (Foto: Priscila Natividade/ CORREIO) (Foto: Priscila Natividade/ CORREIO) (Foto: Priscila Natividade/ CORREIO) (Foto: Priscila Natividade/ CORREIO)

O segurança Ubiratã Coutinho, também aprovou a ideia da esposa de sair de casa no domingo para curtir a Feira da Primavera: “Até o momento eu estou gostando de tudo. Sair de casa e aproveitar uma atividade como esta, e ainda por cima gratuita, é muito bom. Moro aqui no Uruguai, pertinho. Então está tudo beleza”.

Quem também colocou a Feira da Primavera no roteiro do final de semana foi a administradora Andrea Passos, de 40 anos, que trouxe os filhos Matheus, de 6 anos e Maria Luiza, de 4, para brincar com as minibikes: “Achei uma ideia super inteligente e bem criativa. Espero que tenham mais festivais como esse”, opinou. Além de ter achado legal as opções para as crianças, ela destacou o estímulo as atividades esportivas: “Tem muita atividade esportiva e eu achei a ação muito válida”.

O Festival da Primavera segue com uma programação extensa nesse domingo, que vai até a noite. No Porto Salvador Eventos, a partir das 18h tem Letieres Leite & Orkestra Rumpilezz. Às 20h30, o show de Baco Exu do Blues encerra a programação deste domingo (22).