Ativista Greta Thunberg é eleita 'Pessoa do Ano' pela Revista Time

A ativista sueca Greta Thunberg, de 16 anos, foi escolhida como "Pessoa do Ano", pela Revista Time. O anúncio foi feito nesta quarta-feira (11). Greta tem inspirado movimentos pelas causas climáticas desde o ano passado.

Diagnosticada com Asperger, Greta conta que passou a se informar com as questões climáticas aos 8 anos, quando ouviu falar pela primeira vez sobre o aquecimento global.

Desde o ano passado, ela convenceu os pais a deixar de ir para as aulas nas sextas para fazer protestos para alertar sobre o meio ambiente. Greta já discursou eventos internacionais como a COP24, a Conferência do Clima da ONU, e o Fórum Econômico Mundial.

(Foto: Divulgação)

'Pirralha'

No último domingo (8), Greta fez um post falando sobre os assassinatos de indígenas no Maranhão. "Os povos indígenas estão sendo literalmente assassinados por tentar proteger as florestas do desmatamento. Repetidamente. É vergonhoso que o mundo permaneça calado sobre isso", escreveu Greta, que compartilhou uma notícia da Al Jazeera reportando o atentado.

O presidente Jair Bolsonaro respondeu sobre o posicionamento da ativista e a chamou de pirralha. "Qual o nome daquela menina lá, lá de fora? Tabata, como é? Greta. Já falou que índios estão morrendo porque estão defendendo a Amazônia. Impressionante a imprensa dar espaço para uma pirralha dessa aí, uma pirralha", disse Bolsonaro em frente ao Palácio da Alvorada, onde costuma parar para tirar selfies com apoiadores e responder perguntas da imprensa.

Depois do comentário do presidente, Greta mudou a sua descrição biográfica no Twitter para a palavra "Pirralha".

Não é a primeira vez que Greta usa de maneira irônica as ríticas recebidas de líderes de governo. Em setembro, o presidente dos EUA, Donald Trump, comentou o discurso da sueca na Cúpula de Ação Climática da ONU.

Greta afirmou na época que "pessoas estão sofrendo, pessoas estão morrendo, ecossistemas inteiros estão entrando em colapso" pedindo que os líderes tomassem medidas contra o aquecimento global.

Trump, que retirou os Estados Unidos do Acordo de Paris – compromisso internacional para a redução das emissões de gases do efeito estufa – ironizou a fala de Greta em uma rede social: "Ela parece uma garota jovem e muito feliz que espera um futuro brilhante e maravilhoso. Tão bonito de ver!".

Greta usou a frase na sua biografia na época.