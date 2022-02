Atleta passa por transplante de fígado após usar remédio para emagrecer

Uma atleta precisou passar por transplante de fígado depois de tomar um remédio para emagrecer sem orientação médica. Janyne Luna, 32 anos, começou a ter sintomas cerca de um mês depois de pausar o medicamento.

Ao G1CE, Janyne contou que queria perder peso rápido por conta de convites para dois casamentos. Ela então encomendou em uma farmácia de manipulação, em 2019, sem consultar nenhum profissional, uma receita prescrita para uma amiga. A fórmula continha maca, uma raiz tradicional do peru.

"Uma amiga minha estava fazendo acompanhamento com um nutrólogo e ele tinha passado um remédio manipulado para ela para ajudar a emagrecer, aí eu peguei a receita dela e manipulei esse remédio para mim. Tomei por cerca de 20 dias, não vi muito resultado e parei de tomar", explica ela, que acrescenta que nunca fez dieta e tinha um corpo atlético, mas com uma barriguinha que incomodava.

Um mês depois de parar com a medicação, ela começou a sentir indisposição e enjoo. Ao procurar atendimento médico, descobriu que já tinha quadro grave de hepatite e inflamação no fígado.

Os médicos fizeram exames para tentar fechar um diagnóstico e entender o que tinha acontecido. Janyne foi colocada na lista para fazer transplante, o que aconteceu. Depois do procedimento, o fígado antigo dela passou por biópsia.

O exame mostrou que ela sofrera uma hepatite medicamentosa, provocada pelo uso dos remédios para emagrecer. "Na época eles perguntaram se eu tomava alguma coisa, nunca fui de tomar muito remédio", relembra Janyne. "E minha mãe, procurando minhas coisas, viu esse remédio e eu lembrei que eu tinha tomado. Na fórmula desse remédio, tinha uma tal de maca peruana, e a equipe do transplante atribuiu meu transplante a essa maca peruana".

Janyne se recuperou e vive bem, chegando a vencer um campeonato mundial de basquete para transplantados. Ela alerta para que as pessoas não acreditem em milagres de emagrecimento. "Você vai emagrecer se tiver acompanhamento de um profissional de saúde, fazendo dieta, fazendo exercício físico".

Esse mês, uma enfermeira morreu em São Paulo após complicações de um transplante de fígado. Mara Abreu tomou cápsulas de um chá emagrecedor e sofreu hepatite fulminante. As cápsulas indicavam mistura de 50 ervas diferentes. Na ocasião, a Anvisa divulgou nota para alertar que produtos com a marca "50 Ervas Emagrecedor" estão proibidos desde 2020 no Brasil.