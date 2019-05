Ato a favor de Bolsonaro leva centenas à Barra

Os argumentos vão desde o "gasto de dinheiro com besteira passou dos limites", "a esquerda quer transformar crianças em militantes", até "sem reformar a Previdência, o país vai quebrar".



Os apoiadores do governo federal compareceram neste domingo (26) ao ato em defesa do presidente Jair Bolsonaro (PSL), a quem eles atribuem a missão de "salvar o país".



Desde a concentração, no Farol da Barra, até meados do Cristo, por onde passaram em caminhada, acompanhando um trio elétrico, os apoiadores, todos de verde e amarelo, ostentavam cartazes variados e a bandeira da pátria.

Além da de defesas de pautas como a Reforma da Previdência, a diminuição dos ministérios, e a atuação do ministro Sérgio Moro, outra unanimidade presente nas frases escritas nos cartazes é de que o "Brasil está acima de tudo é Deus acima de todos" - uma referência ao slogan da campanha presidencial.

Na leitura da corretora de imóveis Josenildes Soares, 47 anos, o ato representa o empenho dos soteropolitanos em "melhorar o futuro das famílias brasileiras". "Estamos lutando para um futuro melhor para os nossos filhos, é o momento da gente se salvar", diz, no primeiro momento.

Corretora de imóveis Josenildes Soares posa para foto com gesto de arma (Foto: Tailane Muniz/ CORREIO)



Mãe de três filhos, de 12, 21 e 23 anos, Josenildes classificou o contingenciamento do Ministério da Educação (MEC) às universidades e institutos federais como uma "medida de prevenção".



"Muito dinheiro no Brasil é gasto com besteira. Ele não está se negando a financiar a educação, apenas o financiamento de pesquisas inúteis", considera ela que, ao posar para foto, explicita, também, uma outra defesa: a posse de armas. "A favor", se limita a dizer.



'Fim da esquerda'

Entre uma e outra execução do hino nacional brasileiro, os pró-Bolsonaro, do alto do trio, afirmaram, também, que o presidente é o único que pode "acabar com a esquerda que se instalou há décadas".

No microfone, um dos organizadores do evento disse que "Bolsonaro é um tiro politicamente correto". E completou: "Em seus mais de 20 anos como parlamentar, se dedicou ao combate da esquerda".