Ator baiano que faz sucesso no teatro e na TV portuguesa vai estrear em filme da Netflix

(Divulgação)

Rafael Medrado está concluindo doutorado na Universidade de Lisboa

O ator baiano Rafael Medrado está prestes a fazer sua estreia na Netflix com o filme Carnaval, com direção de Leandro Neri e realização da Camisa Listrada Filmes. O longa-metragem foi filmado entre Salvador e Rio de Janeiro de janeiro a abril do ano passado e estreia na plataforma mundial no próximo dia 2 de junho. O filme conta a história de quatro amigos que viajam para curtir o carnaval de Salvador e muitas peripécias acontecem. Medrado, que está vivendo em Portugal onde está finalizando o doutorado em Estudos de Teatro na Universidade de Lisboa, tem seguido a carreira por lá.

Do teatro para TV

Além de estar em cartaz no teatro com o espetáculo Alice: o outro lado da história, com encenação de Miguel Thiré e texto de Paulo Ferreira, o ator Rafael Medrado estrelou a série Até Que A Vida nos Separe, pelo canal de TV português RTP. A ideia do artista era retornar ao Brasil após concluir o doutoramento em setembro, mas ele acaba de engatar mais uma participação numa nova série para a televisão local. O ator está escalado para o elenco de O Zé faz 25, do mesmo diretor.

(Divulgação)

Ricardo Franco comanda projeto de sustentabilidade

Mundo sustentável

O artista visual e designer, Ricardo Franco criou uma startup voltada para a neutralização de carbono. “Queremos germinar soluções criativas e imediatas em nome da sustentabilidade. Não somos um negócio, somos um propósito”, explica o artista que criou uma linha de camisetas, máscaras e ecobags para patrocinar ações de redução dos impactos ao meio ambiente. A meta é plantar por ano ao menos 2 mil mudas de espécies nativas. “Vamos chegar em 2026, com mais de 10.000 árvores”, planeja o empreendedor que acabou de firmar parceria com diversos produtores de mudas de ipê amarelo e Pau Brasil. Ambas certificadas.

(Acervo pessoal)

Atriz Claudia di Moura está de volta ao teatro

Teatro na web

Escalada para a nova novela das 21h da Globo, que teve as gravações adiadas em função da pandemia, a atriz baiana Claudia Di Moura, que ficou conhecida nacionalmente como a Zefa da novela Segundo Sol (2018), volta ao teatro. Ela está no elenco da peça virtual Arquivo Vivo, ao lado de Diogo Lopes Filho, que tem estreia prevista para o dia 28 de maio, às 19h. Os ingressos estão disponíveis gratuitamente na www.sympla.com.br/dimentiproducoes.

(Divulgação)

Jorge Sabino e Raul Lody assinam livro sobre gastronomia

Letras com sabor

O antropólogo Raul Lody dividiu com o fotógrafo Jorge Sabino a autoria do seu novo livro, lançado pela Cepe Editora. Em Comer com os olhos, o leitor é convidado a desfrutar dos prazeres da mesa nos textos e imagens propostos pelos autores nas 252 páginas da obra que percorre a riqueza da culinária mundial num passeio gastronômico por quase 50 países da Europa, Américas do Norte e do Sul, Caribe, África, Ásia e Oriente Médio.

Premiado

O Sauípe Premium Brisa, que integra o complexo hoteleiro Costa do Sauípe, no litoral norte, foi eleito mais uma vez um dos melhores resorts do país pelos leitores do site Melhores Destinos. Para elaborar o ranking, o site fez uma pesquisa com mais de 25 mil leitores, que avaliaram mais de 300 resorts para a eleição do Prêmio Melhores Destinos.

(Divulgação)

Vagas estão marcadas com logomarca da campanha que chama atenção para a ação inclusiva



Boa ação

O Shopping da Bahia criou vagas especiais de estacionamento exclusivas para pessoas com Transtorno do Espectro Autista (TEA). A iniciativa marca o encerramento do mês de conscientização sobre o autismo – Abril Azul – que tem o intuito de chamar a atenção também para que ações inclusivas façam parte de todo e qualquer espaço, reiterando o combate ao preconceito em todas as esferas. Ponto para o Shopping da Bahia!

(Divulgação)

Campanha da Polaraid Music Store

Reinvenção

Impossibilitado de cair na estrada com sua banda Jota Quest em função da pandemia, o baixista PJ, decidiu aproveitar esse tempo ocioso para empreender. O músico criou uma empresa de merchandising de artistas nacionais. O negócio, muito comum nos EUA, promete agitar o mercado musical nacional. A Paranoid Music Store já licenciou mais de 30 artistas, dentre eles estão os baianos Carlinhos Brown e Pepeu Gomes, além de Nando Reis, Paralamas do Sucesso, Raimundos etc. A primeira coleção de t-shirts está á venda no site da empresa.

Tem mas acabou

Com 190 mil vouchers vendidos que renderam R$ 19 milhões, recursos aplicados em ações de auxílio para mais de seis mil restaurantes de todo o Brasil para evitarem a falência, chegou ao fim a edição 2021 de Apoie Um Restaurante, projeto de Stella Artois. Criada pela cervejaria em parceria com a Nespresso em março de 2020, a ação ajudou a amenizar os impactos econômicos no segmento, vendendo vouchers com 50% desconto para que o consumidor possa utilizar até o final deste ano. Salvador esteve entre as cidades beneficiadas pelo projeto.

(Divulgação)

Gravação do documentário sobre Santo Amaro

Riquezas do Recôncavo

Um documentário inédito mostra os sabores e os saberes dos quilombos de Santo Amaro. Com curadoria do cantor e compositor Roberto Mendes e da cantora e chef de cozinha Stella Maris, o filme revela as riquezas produzidas pelas comunidades de Acupe, São Brás e Cambuta. Sabores e Saberes será lançado no próximo dia 14, às 19h, no Instagram #saberesquilombolas e no YouTube da ONG Roda Baiana, que realiza o projeto “Saberes Quilombolas : vou aprender a ler pra ensinar meus camaradas”.