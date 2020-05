Ator da Globo conta que teve coronavírus e chegou a ficar internado na UTI

O ator Juliano Laham pegou seus fãs de surpresa ao anunciar em seu Instagram que, alguns dias atrás, estava infectado com coronavírus. Mesmo com 27 anos e fora do grupo de risco, o "global" apresentou complicações e chegou a ficar internado na Unidade de Terapia Intensiva (UTI).

"Resolvi escrever esse texto para relatar o que vivenciei e o que eu aprendi com tudo isso. Assim que começou a se falar de coronavírus no Brasil, decidi vir para São Paulo ficar com a minha família e seguir as recomendações da OMS ao lado deles", explicou.

O ator disse que ficou 37 duas isolado, só tendo saido de cada duas vezes para ir ao supermercado, com todos os cuidados necessários. "Há exatamente duas semanas atrás, comecei a passar mal, tive os seguintes sintomas: falta de ar, dores no corpo (mais precisamente cabeça e estômago) e, mais tarde, alguns episódios de vômito com sangue, que foi o que me fez recorrer ao hospital", contou.

Juliano fez alguns exames e foi diagnosticado com covid-19, mas além disso estava tendo um quadro de Miocardite Viral. "Dessa vez, causada pelo vírus (há 2 anos, dia 10 de maio de 2018, tive a minha primeira Miocardite). Recebi a notícia que meu pulmão estava 70% acometido e fui internado na UTI", contou.

O ator disse que seu test PCR para detectar o vírus deu negativo por duas vezes, mas "segundo especialistas provavelmente foi falso-negativo (como tem acontecido com inúmeros casos da doença), afinal, todos os outros exames eram típicos de covid-19".

"Assim que comecei a melhorar recebi alta por conta do receio dos médicos de que eu adquirisse uma infecção hospitalar, continuo seguindo as recomendações deles, tomando diversos medicamentos, isolado no quarot dentro de casa, para não colocar minha família em risco", contou.

Amigos do ator deixaram mensagens de apoio. "Você é um guerreiro! Orgulho da nossa galera, stay strong, meu bro. Te amo, muitas saudades", disse Igor Carvalho, namorado de Manu Gavassi.

"Yuli. Estamos aqui pro que for!!! Amamos você", emendou Anaju Dorigon. "Você é um vencedor, irmão. Força", disse Sérgio Malheiros. "Te amo muito! O que eu te disse, hein?", completou Bruna Griphao.

Confira o relato completo: