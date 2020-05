Ator de 'Crepúsculo' e namorada são encontrados mortos nos Estados Unidos

O ator Gregory Tyree Boyce, de 30 anos, e a namorada Natalie Adepoju, de 27, foram encontrados mortos na casa dele, em Las Vegas, nos Estados Unidos, no último dia 13, mas a informação só foi divulgada nesta segunda-feira (18). A causa das mortes ainda não foi revelada, o que se sabe apenas é que “o incidente não foi criminoso”.

De acordo com a revista E!, Gregory e Natalie foram encontrados mortos no condomínimo que moram em Las Vegas. “A prima dele acordou e percebeu que o carro dele estava lá. Ficou preocupada porque ele deveria ter viajado para Los Angeles, e foi checar os dois e os encontrou mortos,” explicou uma fonte.

O ator ficou conhecido no mundo do cinema por ter dado vida ao personagem Tyler Crowley, na saga ‘Crepúsculo’ (2008). Ele era amigo de Bela (Kristen Stewart), e quase a atropelou no estacionamento – o que permitiu que ela descobrisse que Edward (Robert Pattinson) era vampiro.

Gregory completou 30 anos em dezembro de 2019 e compartilhou um texto emocionado no Instagram: “Em determinado ponto, eu não achava que ia chegar aos 30 anos. Ao longo dos anos, como todo mundo, cometi erros ao longo do caminho, mas hoje é um daqueles dias em que apenas reflito sobre os grandes (erros). Que hora de estar vivo. Vamos fazer o resto desses anos os melhores”.