Ator Felipe Simas testa positivo para a covid-19

O ator Felipe Simas, 27 anos, testou positivo para o coronavírus. Na tarde deste sábado (11), a mulher do ator, Mariana Uhlmann Simas, tranquilizou os fãs com uma mensagem nos stories do Instagram. "O Felipe deu positivo para o coronavírus, mas ele está bem. A gente está em casa", disse.

Mariana disse que assim que ele começou a manifestar os sintomas, sua sogra foi para a casa dela com os netos Joaquim e Maria, enquanto Mariana ficou com o caçula Vicente. "Como ela já estava com a gente, isso não ia mudar, já tinha passado a semana aqui", justificou. Em seguida, reforçou: "Estamos sob todos os cuidados médicos. Tenho falado com a pediatra das crianças sempre e o Felipe está tomando todos os cuidados. Está tudo tranquilo".

Mariana contou, ainda, que no início Felipe sentiu os sintomas muito fortes. No primeiro dia que ele teve uma melhora, mas viu que quando se esforçava, acaba tendo uma recaída. "Está tudo em ordem. Deus está no controle de todas as coisas. Estamos muito tranquilos, fiquem despreocupados que está tudo certo", tranquilizou Mariana.

Felipe faz parte do elenco da novela Salve-se Quem Puder, que teve as gravações interrompidas por causa da pandemia. Ele também atuou em Totalmente Demais, novela que está sendo reprisada na TV Globo na faixa das 19h.