Ator José de Abreu promete dedicação integral ao PT e cogita candidatura na Bahia  

O ator José de Abreu, de 74 anos, anunciou nas redes sociais que vai se dedicar ao Partido dos Trabalhos e que pode concorrer a um cargo eletivo pela Bahia.



A mensagem divulgada pelo ator, um dos maiores defensores do PT na classe artística, foi endereçada à presidente da sigla, a deputada Gleisi Hoffmann.



"A partir de setembro estarei me dedicando em tempo integral ao PT e à reconstrução do país. Chegou a hora. Coloco-me à disposição inclusive para concorrer a cargo eletivo. Na BA"



Obrigado, @gleisi, pelas palavras carinhosas em seu nome e do partido. Como lhe escrevi na resposta, a partir de setembro estarei me dedicando em tempo integral ao PT e à reconstrução do país. Chegou a hora. Coloco-me à disposição inclusive para concorrer a cargo eletivo. Na BA! — José de Abreu ???????? (@zehdeabreu) March 9, 2021

Na última segunda-feira, após o anúncio da anulação das sentenças do ex-presidente Lula, o ator comemorou nas redes sociais com um vídeo onde estoura uma champanhe. Na legenda, José de Abreu escreveu: "Dia feliz! O Brasil vai ter o único estadista com capacidade para reconstruir o país destroçado".O ator e sua namorada Carol Junger passaram 1 ano e 4 meses na Nova Zelândia, de onde retornaram no começo deste mês.José de Abreu está escalado para a próxima novela das 21h, da Globo, "Um lugar ao Sol". A previsão inicial é que a novela seja exibida a partir de 12 de abril, mas esse prazo pode ser adiado por conta da pandemia.