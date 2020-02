Ator Kirk Douglas, de 'Spartacus', morre aos 103 anos

O ator Kirk Douglas, 103 anos, morreu nesta quarta (5). Ele vinha passando por problemas de saúde desde 1996, quando sofreu um AVC (Acidente Vascular Cerebral), de acordo com informações do G1. A informação foi divulgada pela revista People.

Com quase 100 obras no currículo, incluindo o clássico ‘Spartacus’, o pai do também ator Michael Douglas já foi indicado três vezes ao Oscar: primeiro por ‘O Invencível’, de 1949, depois por ‘Assim Estava Escrito’, de 1952, e ainda pela atuação em ‘Sede de Viver’, de 1956, quando finalmente levou a estatueta de Melhor Ator para casa.

Também foi indicado por três vezes ao Emmy. No Globo de Ouro, venceu duas estatuetas: uma de melhor ator em drama (por ‘Sede de Viver’) e outra por sua filmografia, o prêmio especial Cecil B. DeMille. Em 1996, Kirk ainda foi laureado com um Oscar honorário pelo conjunto da obra.

Filho de imigrantes russos analfabetos, Kirk interpretou alguns papéis emblemáticos no cinema. Além do escravo Spartacus, também fez sucesso no papel do pintor Vincent Van Gogh.