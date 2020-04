Ator português Filipe Duarte, de 'Amor de Mãe', morre aos 46 anos

O ator português Filipe Duarte, que estava na novela "Amor de Mãe", morreu aos 46 anos. Segundo a emissora portuguesa SIC, que exibe a trama brasileira no país europeu, Filipe sofreu um infarto do miocárdio. A novela está interrompida por conta da pandemia da covid-19.

O ator viveu Gabo na novela brasileira, português que teve romance com Thelma (Adriana Esteves). Na novela, os dois chegaram a planejar se mudar para Portugal, mas Thelma resolveu ficar no Brasil depois que a nora, Camila (Jéssica Ellen), perdeu um bebê na gravidez.

Filipe nasceu em Angola e era português naturalizado. Ele venceu um Globo de Ouro de Portugal pela atuação com o filme "A Vida Invisível", de 2015 - não é o longa brasileiro lançado no ano passado.

Ele também participou de várias novelas locais. Gravando "Belmonte", veio pela primeira vez ao Brasil. "Só de ver esse visual do Rio de Janeiro, que é algo único no mundo, já me sinto privilegiado de estar aqui", disse, na época, para a coluna de Patrícia Kogut em O Globo.

Filipe era casado com a atriz espanhola Nuria Mencía, com quem tinha uma filha, Antonia, de 8 anos.