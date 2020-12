Atriz da Globo relata dores intensas após contrair covid-19: 'Chorei muitas vezes'

A atriz global Andréia Horta relatou nas redes sociais sobre sua rotina de enfrentamento ao Coronavírus. De acordo com a atriz, os sintomas começaram há alguns dias, o que foi confirmado com o teste. Ela relatou os sintomas.

"Intensas dores de cabeça e nos olhos, mal-estar dos piores da vida, fraqueza, tonturas, vômitos, diarreia, tosse, cansaço…E medo."

Ela ainda relatou outros sintomas comuns relatados por quem contrai a doença, como perda de olfato e paladar. "Já não sinto gosto nem cheiro de absolutamente nada", disse.

Ela ainda falou sobre o isolamento, já que não pode ter contato com outras pessoas. "A solidão do isolamento porque ninguém pode chegar perto de você" e a "preocupação com o avanço misterioso de uma doença que já matou dezenas de milhares de pessoas só no Brasil, e está no seu corpo agora".

"O crescimento de casos nos últimos dias é tenebroso", disse a atiz. "Ver amigos tombando e lutando com a doença é muito doloroso. E por tudo isso já chorei muitas vezes."

Andreia disse que já se sente melhor, mas ressalta que é preciso se manter vigilante."É horrível estar com covid e desesperador assistir ao descaso por parte de tantas pessoas e pedir atenção e medidas rigorosas no combate ao avanço da doença", disse.



(João Miguel Jr/TV Globo)