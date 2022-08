Atriz pornô lamenta fim do casamento após marido não querer transar

Pode parece mentira, mas até as atrizes pornôs sofrem por amor. Mia Malkova, de 30 anos, teve de terminar o seu casamento depois que o marido não queria transar com ela. Segundo a atriz, ela chegou a chorar na frente do ex-companheiro, porque não estava compreendendo a falta de intimidade que ele não queria ter.

A exposição do fim do relacionamento aconteceu durante o podcast Touchy Subject. Na conversa, Mia contou que o casamento foi encerrado em 2018 e que agora decidiu explicar que o ex-marido não te elogiava pelo desempenho na cama, muito menos te fazia sentir bem porque, ele não queria "se sentir inseguro e não querer colocá-la em um pedestal mais alto".

Ainda na entrevista, ela revelou que o ex-companheiro só a procurava quando precisava filmar algum conteúdo, do contrário, eles ficavam até mais de um mês sem ter relações sexuais.

"O motivo pelo qual eu me sentia tão infeliz é porque a gente tinha problemas de intimidade na relação", comentou. "Me considero uma pessoa romântica e eu o amava, ele era meu melhor amigo. Para mim, ele era a única pessoa com quem eu realmente queria fazer sexo. Então o fato de a gente não transar, dele não me procurar para isso, fez com que eu me sentisse feia e que não fosse sexy", finalizou.