Atriz que interpretou Gal Costa no cinema desabafa: 'Feito todo para ela'

Antes de morrer, Gal Costa (1945-2022) estava ciente do filme que foi feito sobre sua vida. Intitulado de 'Meu Nome é Gal', o longa tem previsão de estreia para 2023 nos cinemas e a atriz Sophie Charlotte, que interpretou a baiana, ficou arrasada com a notícia do falecimento da artista.

Em conversa nesta quinta-feira (10) no programa Encontro, da Globo, Charlotte explicou que o filme foi feito com todo carinho, especialmente para a cantora.

"Sabe o que é? É que esse filme foi feito todo para ela. Feito por ela e para ela. Para ela ver, curtir, para o Brasil poder reverenciá-la", explicou Sophie, aos prantos. "Eu amo demais a Gal", disse.

Morte

Até o momento, a causa da morte da cantora Gal Costa não foi revelada. A principal suspeita é que, após a cirurgia para retirar um nódulo de uma fossa nasal, a situação pode ter piorado enquanto a baiana se recuperava do procedimento cirúrgico.

Outro boato, mas que foi negado pela assessoria da artista, é que Gal Costa sofreu um infarto em sua residência, no Jardins, em São Paulo. A famosa deixou um filho de 17 anos, Gabriel, que adotou quando o menino ainda tinha 2 anos.