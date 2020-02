Àttoxxá comanda Pôr do Sol na Praça Castro Alves nesta segunda (24)

A banda Àttoxxá vai comandar o projeto Pôr do Sol, nesta segunda-feira (24), na Praça Castro Alves. O show está previsto para começar às 17h. A programação especial do local, que é um dos pontos mais tradicionais do Carnaval de Salvador, será encerrada nesta terça (25), com o trio Armandinho Dodô e Osmar, comandado pelos Irmãos Macedo.

"Tocar na Castro Alves é um presente, pois eu sempre almejei me apresentar lá, num local que sempre foi o palco de grandes encontros de trios elétricos e, agora, a gente se apresenta lá, já pela segunda vez", diz o vocalista do Àttoxxá, o cantor Osmar Gomes, o OZ.

Segundo o artista, a banda está preparando um show especial para marcar mais uma edição do projeto. "O show promete, com um repertório especial que reúne muitas músicas já lançadas. Então, espero que a galera cole de tropa", frisa OZ.

O Pôr do Sol tem reunido uma multidão de foliões de diversas idades e gerações. Além das grandes atrações que tem se apresentado na praça desde o último sábado - já se apresentaram Moraes Moreira e Baby do Brasil -, há ainda o visual privilegiado para a Baía de Todos-os-Santos.

