Atualiza lança graduação em Enfermagem

O Grupo Atualiza acaba de lançar o curso de Bacharelado em Enfermagem da Faculdade Atualiza, com abertura da primeira turma já para fevereiro de 2019. A instituição também abriu 15 novos cursos de pós-graduação nas áreas de Medicina, Farmácia, Nutrição, Fisioterapia, Psicologia, Multiprofissional e Enfermagem. Para a graduação, é possível ingressar por meio de vestibular ou Enem. As inscrições para o processo seletivo da graduação e cursos de pós estão abertas e podem ser realizadas no site www.faculdadeatualiza.edu.br.

Sesc Bahia contrata

O Sesc Bahia está selecionando chefe de praça - patissaria, chefe de praça-gard manger, chefe de praça-açougue, cozinheiro, auxiliar de cozinha e servente. Os salários variam de R$ 1.212,92 até R$ 2.012.06.E-mail para envio do currículo: recrutamento@sescbahia.com.br.