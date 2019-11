Aula gratuita de mergulho vai marcar criação de parque marinho da Cidade Baixa

Não sabe o que fazer no próximo final de semana? Que tal ter aula de mergulho gratuita para conhecer o naufrágio do Blackadder, contemplar cavalos marinhos e participar de uma ação de limpeza nas áreas submersas da praia da Boa Viagem? Essa é a melhor proposta para esse domingo (10), à partir das 6h, atrás do paredão da antiga fábrica que ocupou auela região, nas proximidades da Avenida Luiz Tarquínio.

A iniciativa integra a programação da Virada Sustentável Salvador 2019 e faz parte das ações para criação do Parque Cavalo Marinho, na Cidade Baixa, e prosseguirá até o meio dia. A programação está aberta à população e será gratuita, contando, ainda, com uma roda de conversa sobre a importância da criação do Parque Marinho na área, além de um abraço simbólico no espaço.

A proposta de criação do Parque Cavalo Marinho é uma das bandeiras dessa edição da Virada. Atualmente, a proposta vem reunindo pescadores, mergulhadores, estudantes, pesquisadores, sociedade civil organizada e órgãos públicos, que pretendem ver o projeto funcionando dentro dos próximos 12 meses.

“Ano passado, nós apoiamos a criação do Parque Marinho da Barra, numa parceria com o Fundo da Folia, que realiza limpezas regulares na Praia do Porto. Agora, estamos reunindo esforços para validar mais uma importante unidade de conservação ambiental em Salvador”, pontuou o coordenador geral do Festival, Maurício Galvão.



Para ele, projetos como este estão em total sintonia com a Agenda 2030 da ONU rumo ao desenvolvimento sustentável e são de extrema importância. “Especialmente no momento atual, diante de resoluções ambientais preocupantes”, destaca Galvão.

Apesar de ameaçados de extinção, os cavalos marinhos ainda são encontrados nos corais da Boa Viagem (Foto: Arquivo Pessoal/José Rodrigues)



Área privilegiada

De acordo com um dos pesquisadores do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia Baiano - IF Baiano, à frente dos estudos preliminares para a implantação da unidade, e que também foi consultor para a criação do Parque Marinho da Barra, o geólogo José Rodrigues Filho, a área para implantação do Parque – que vai da Boa Viagem à Calçada - é desconhecida de uma parcela da população por ficar atrás de muros, vielas e das estruturas das casas dos antigos funcionários da fábrica.

“Essa faixa litorânea é uma das mais seguras e belas da Baía de Todos os Santos, mas a ocupação histórica ofuscou todo o seu potencial. A ideia do parque é reurbanizar toda a localidade, possibilitando que as pessoas tenham acesso, possam usar a orla para caminhar, passear, tomar banho nas piscinas naturais, além de garantir uma fonte de renda para a população do entorno”, diz o pesquisador.

Além da qualidade da praia, José Rodrigues chama atenção para a qualidade da água na região e para a presença da barreira de corais. “Toda a área submersa apresenta uma diversidade biológica maior que a Barra, possibilitando avistar, inclusive, cavalos marinhos, animais que correm risco de extinção”, completa.

O pesquisador faz questão de ressaltar que além de resgatar uma área importante da cidade para a população, a criação do parque pretende colocar fim de uma vez por todas numa prática de décadas que compromete não apenas o acervo natural como arquitetônico da área, que é a pesca com bombas.

"A pesca predatória fragiliza todo o ambiente marinho e terrestre, inclusive, o antigo abrigo D. Pedro II, que agora passa a integrar o Santuário da Santa Dulce dos Pobres, foi muito prejudicado com essa prática”, pontua. “Queremos ajudar a escrever uma nova história de preservação ambiental e desenvolvimento social e convidamos à população à participar dessa iniciativa”, finaliza.

O coral Cérebro, batizado por lembrar o formato de um cérebro, também poderá ser apreciado durante a visita guiada (Foto: Arquivo pessoal/José Rodrigues)



Serviço:

Virada Sustentável Salvador 2019 – de 08 a 10 de novembro

Atividades ambientais na Praia de Boa Viagem: mergulho no naufrágio “Blackadder”; mergulho para contemplação de cavalos marinhos; ação de limpeza da praia; competição de natação; roda de conversa sobre a criação do Parque Marinho da Cidade Baixa; abraço simbólico ao Parque

Local: Praia de Boa Viagem (Av. Luiz Tarquínio), das 6h ao meio dia

Data: 10 de novembro

Gratuito

Programação completa: www.viradasustentavel.org.br

Mais informações: @viradasustentavel.salvador