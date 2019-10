Aulão reúne 4 mil estudantes em revisão para Enem

Um aulão de revisão reuniu cerca de 4 mil estudantes na noite desta terça-feira (29) em Salvador. A quinta edição da Mega Revisão Enem foi realizada na FTC Paralela, cinco dias antes da aplicação das primeiras provas que acontecem nesse domingo (3).

Reunidos no Espaço Moriah Hall, no estacionamento da faculdade, os estudantes receberam dicas de todas as principais disciplinas cobradas no exame: História, Geografia, Filosofia, Sociologia, Química, Biologia, Física, Matemática, Língua Portuguesa e Redação. “Na Mega Revisão Enem FTC, há um projeto pedagógico por trás das aulas e os nossos professores são os melhores e mais bem conceituados da Bahia e de Pernambuco”, ressalta o mestre em educação, professor Ricardo Carvalho, coordenador pedagógico da Mega Revisão Enem FTC.

O professor falou, ainda, sobre a importância de revisar os conteúdos quando a prova está chegando. “A reciclagem do conteúdo é fundamental, refrescar na memória conceitos que foram vistos ao longo do ano. É no momento da revisão que o professor foca nos pontos mais importante e o aluno pode resgatar o que não ficou tão claro ao longo do ano”.

Em aulas de revisão com tantas matérias, os alunos precisam estar atentos para poder aproveitar o máximo. “Esse é um momento para trabalhar com o que você tem, o aluno acumulou uma determinada quantidade de conteúdos e essas revisões funcionam como um alerta. Os professores vão dizer que foco você deve ter. É legal usar essas revisões como seu apontamento final”, completou Ricardo

Um dos mais de 4 mil estudantes presentes no evento, Gabriel Almeida, 18 anos, que quer tentar uma vaga no curso de medicina, saiu satisfeito. “Foi muito bom. Deu para relembrar várias coisas. Sai de lá com a confiança lá em cima”, declarou.

A Mega Revisão Enem FTC acontece, também, nesta quarta (30), na cidade de Feira de Santana. O evento já aconteceu nas cidades de Itabuna, Jequié, Vitória da Conquista e Petrolina e tem o objetivo de proporcionar gratuitamente aos estudantes a oportunidade de tirar suas dúvidas com professores que têm grande experiência na preparação para provas dos principais vestibulares do país.

*Com orientação da chefe de reportagem Perla RIbeiro