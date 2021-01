Aulas virtuais da rede municipal devem ser retomadas em fevereiro, diz prefeito

As aulas virtuais da rede municipal deve ser retomadas em fevereiro, anunciou o prefeito Bruno Reis, nesta sexta-feira (29). A volta é para concluir o ano letivo de 2020 até o mês de maio.

"A partir de maio vamos iniciar 2021 e finalizar ele ainda em 2021. Por isso essa necessidade de começarlogo, para que haja condições de recuperar 2020. Mas isso foi feito casado com estado porque os nosso alunos concluintes vão para as escolas do estado", explicou o prefeito.

As aulas virtuais são transmitidas em canais de televisão, que devem ser ampliados este ano.

Ainda de acordo com ele, não há uma previsão de quando as aulas presenciais serão retomadas, mas os protocolos devem ser concluídos pela Secretaria Municipal de Educação (Smed) também no próximo mês.

"Conversando com o secretário Marcelo (Oliveira) sobre a retomada da educação, ele me dise que vinha conversado com todas as partes envolvidas e que queria nesses primeiros 15 dias de fevereiro validar os protocolos que dedicimos para a retomada da educação e muito provavelmente retomar as vídeoaulas em fevereiro", detalhou o prefeito.

Sobre as aulas presenciais, ele disse que a estrutura da prefeitura está pronta para fazer a retomada de forma gradual, assim que as condições sanitárias permitirem.