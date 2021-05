Aumento de casos de covid em Salvador alerta autoridades: 'Hora de redobrar cuidados'

Um aumento no número de casos ativos de covid-19 em Salvador começa a preocupar as autoridades. O prefeito Bruno Reis afirmou, nesta sexta-feira (14), que o aumento ainda não causou pressão no sistema de saúde, mas que o aumento serve para alertar as pessoas sobre a necessidade de manter os cuidados.

"Estamos tendo um aumento, não é nada expressivo, mas há, sim, um aumento. A tendência que estava de queda estabilizou e agora está tendo um aumento de novos casos. Isso preocupa, porém ainda na saúde nós temos leitos disponíveis", disse o prefeito.

Em Salvador, a taxa de ocupação dos leitos está oscilando nos últimos dias. "Ontem, estávamos com 73% [de ocupação do leitos], anteontem com 72%. Essa semana ficou oscilando entre 72% e 73%. Hoje estamos com 76%, mas só amanhecemos com um paciente aguardando leitos de UTI em nossa cidade. Então, a situação na saúde ainda não refletiu esse aumento de números que novos casos ativos", detalhou Bruno Reis.

Após o prefeito alertar sobre o aumento do número de casos de covid-19 em Salvador, o governador Rui Costa também comentou a situação em coletiva à imprensa na manhã desta sexta-feira (14). Na ocasião, Rui afirmou que a crescente de casos é um sinal e que o cuidado precisa ser redobrado na cidade.

"Nos últimos dias em Salvador, essa procura vem crescendo, o que preocupa. Por isso, pedimos que as pessoas redobrem o cuidado quando estiverem na rua e em ambientes fechado. Se isso aumentar, é prejuízo pra todo mundo. Precisamos evitar uma terceira onda", declarou.

Rui disse ainda que as primeiras amostras de um problema maior de contaminação pelo vírus são tiradas do movimento de procura das unidades de saúde. "A covid-19 avança por etapas. Primeiro sinal de alerta é quando a gente começa a ver um aumento de pressão nos gripários e na UPA's", explicou.

O governador também falou sobre a preocupação com a região oeste no momento, que apresenta uma taxa de contaminação elevada.O Oeste da Bahia hoje é, infelizmente, a pior região do estado em relação a pandemia, registrando 100% de ocupação dos leitos e com números de novos casos em disparada", contou Rui, que afirmou ter reunião marcada com as três regiões de saúde do Oeste para pensar em medidas para conter o problema.

