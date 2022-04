Aura Brasil investe R$ 100 milhões em expansão

Investimentos e expansão

Com investimentos de mais de R$ 100 milhões realizados este ano, a AuraBrasil, uma das principais empresas de aluguel de plataformas do país, completa dez anos de atividades com foco na expansão de mercado. Segundo o presidente do Grupo LM, Luiz Mendonça Filho, detentor da marca, a empresa parte para atuação em novas regiões e em outros segmentos do mercado, e contempla a possibilidade de fusões e aquisições de outras empresas. A projeção é, até o final deste ano, aumentar em cerca de 15% o quadro de funcionários e pular de 9 para 12 filias no Brasil.

Em crescimento

Impulsionada pelo crescimento nas vendas, a ACT Assessoria para Crédito Imobiliário ampliou a equipe em 2022 e planeja três novas filiais este ano e outras três em 2023. Pesquisa da Associação Brasileira de Incorporadoras Imobiliárias (ABRAINC) demonstra que as vendas líquidas de imóveis tiveram crescimento de 4,8% no acumulado dos últimos 12 meses. Com atendimento presencial em Salvador e recém-instalada filial de Feira de Santana, além do atendimento remoto em vários estados, a ACT é a maior assessoria em geração de crédito imobiliário do Nordeste. Gerou o maior número de contratos pelos bancos Itaú e Bradesco nesta região, além de ter figurado entre as cinco assessorias que mais concretizou financiamento imobiliário no país pelo Banco do Brasil. “Vamos investir em diversas capitais nordestinas onde a demanda pelo nosso serviço tem sido muito expressiva”, afirma o diretor executivo da ACT, Antonio Carlos Oliveira.

Destino certo

Os saques de até R$ 1 mil do FGTS devem ser usados para o pagamento de dívidas por 40% de quem está inadimplente com suas contas, aponta um levantamento realizado pelo Instituto Opinion Box em parceria com a Serasa. Para 26% dos entrevistados os recursos serão usados pagar dívidas de cartão de crédito e outros 26% pretendem colocar as contas básicas, como água, luz e gás, em dia. Pelo menos 12% dos entrevistados afirmam que vão pagar dívidas bancárias e 8%, débitos com familiares ou amigos. Apenas 13% afirmam que vão usar o FGTS para fazer compras em supermercados e 12% estão fazendo planos de investir a quantia. Na Bahia, são mais de 3,3 milhões de ofertas no Serasa Limpa Nome por até R$ 1000,00.

Parceria

A Gol e o Mercado Livre anunciaram um acordo que vai triplicar a quantidade de aeronaves dedicadas às entregas de produtos. Atualmente são três aviões dedicados, mas a partir de junho outros três entram em atividade e mais três, ao longo de 2023. Com isso, a expectativa das empresas é que a capacidade de entregas passe de 10 milhões para 40 milhões por ano. Para os clientes das regiões Norte e Nordeste, o tempo de espera pelos produtos deve ser reduzido em até 80%, estimam as empresas.

Novidade

A BBurgers, do empresário Carlinhos Maia, chega à Bahia no próximo dia 27, com uma unidade no Shopping da Bahia. Há mais de 17 anos no ramo de alimentação, a empresária Ana Maria Amoedo resolveu apostar na famosa franquia. Com um investimento de R$350 mil nesta unidade, a empresária vai gerar 12 novos empregos diretos e já possui um plano de expansão ainda para o primeiro semestre de 2022, com a abertura de uma segunda unidade, no Shopping Bela Vista.

Vantagens

A Quicko firmou uma parceria com a Buser para recompensar quem reservar viagens de ônibus pela plataforma. A cada 10 reais gastos em compras, 50 pontos são revertidos em saldo no Clube Quicko. Com a novidade, os usuários já cadastrados podem fazer a conversão de suas transações em créditos para o cartão de transporte, já disponível em Salvador, ou para recargas de celular.