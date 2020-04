Autor de roubos a bancos e carros-forte morre em confronto com polícia

Jean Carlos Barbosa Sotero, o 'Jean Boi', morreu na noite de quinta-feira (2) após trocar tiros com a polícia na cidade de Milagres. De acordo com informações da Secretaria de Segurança Pública do Estado da Bahia (SSP) ele foi interceptado por equipes da Companhia Independente de Policiamento Especializado (Cipe) Chapada e da Polícia Federal.

“O criminoso estava escondido em uma residência. Quando entramos, ele reagiu efetuando disparos com arma de fogo e acabou atingido. Ele foi encaminhado para um hospital local, mas não resistiu aos ferimentos”, contou o comandante da Cipe Chapada, major Nelson Normando de Souza Júnior. Segundo a SSP, Jean Boi atuava no bairro de Pau da Lima, em Salvador, e fazia distribuição de drogas para criminosos nos municípios de Milagres e Amargosa.

Ainda de acordo com a polícia, com ele foram encontrados uma pistola calibre 380, carregador, munições, três quilos de pasta base de cocaína, dois blusões camuflados e duas placas de veículos. Comparsas de Jean Boi estão sendo procurados na região.