Autora da novela Amor de Mãe compra casa em Salvador

Manuela Dias (Globo/Divulgação)

Reduto de artistas, ateliês, cafés charmosos e pousadas boutiques, o Santo Antônio Além do Carmo, em Salvador, vem sendo redescoberto por gente que se encanta pelo clima acolhedor e cheio de história daquele lugar.

É o caso de Manuela Dias, que acaba de comprar uma residência no bairro, que será reformada pelo arquiteto Heron Valadades. Destaque na revista Vogue de março, Manuela comanda o horário mais cobiçado da TV Globo – é ela a autora de Amor de Mãe, novela das nove da emissora.

Jornalista formada pela Universidade Federal da Bahia, Manuela mantém uma vida discreta e longe dos holofotes – mesmo trabalhando 18 horas por dia e namorando o ator Murílio Benicio.

Vik Muniz (divulgação)

Tem mais

Por falar em Santo Antônio Além do Carmo, quem pode vir a ter um segundo endereço no bairro é o artista plástico Vik Muniz. Além de uma casa que ele adquiriu no local e que está sendo reformada, Vik vem pensando na possibilidade de comprar um novo imóvel, ali mesmo, para transformar em atelier. A ideia seria utilizar o espaço no verão, enquanto estivesse na cidade, para dar vasão ao seu processo criativo.

Fernando Droghetti (redes sociais)

Sem fronteiras

O empresário Fernando Droghetti, ou Jacaré, como é conhecido, embarca no final do mês para a Europa. Por lá, irá reabrir o restaurante Jacaré da Comporta, que funciona durante o verão, na praia de Comporta, em Portugal. “Fiz uma decoração no estilo do sul da Bahia, mas com materiais e referências históricas de Comporta. Usei mantas alentejanas e sacos de trigos de linho em uma parede... Quero preservar as tradições locais”, explica.

Fernando possui dois restaurantes em Trancoso, o Jacaré do Brasil e o Floresta, que continuarão funcionando ininterruptamente.

Reforma

O complexo Iberostar (Iberostar Bahia e Iberostar Praia do Forte), no litoral baiano, irá reformar sua estrutura de eventos. A ideia é revitalizar todas as salas de reuniões e convenções até o final do ano. A obra , que deve começar entre os meses de junho e julho, deve durar pouco mais de um mês e irá custar algo em torno dos 150 mil dólares.

Daniel Fagundes (Foto: Elias Dantas/divulgação)

Parabéns pra você

O dentista Daniel Fagundes festeja idade nova no próximo dia 21 na cobertura do prédio onde mora, na Avenida Contorno, em Salvador. O agito será em clima de sunset, a partir das 16h, com a vista debruçada para a Baía de Todos os Santos.

Chuva de arroz

Marcella Minelli e Marcelo Bezerra de Menezes se casaram, no último sábado, no Txai Resorts, em Itacaré, no sul da Bahia. A festa, com produção da Boutique de 3, contou com decoração de Vic Meirelles com Sonja Lopes e Núbia Caloula. Marcella é irmã de Gabriela Pugliessi e Marcelo é herdeiro de Binho Bezerra de Menezes, da família fundadora do Bic Banco.

Festa na Graça!

Bailarina e proprietária da Escola Contemporânea de Dança, Fátima Suarez vai comemorar os 30 anos da instituição, depois de amanhã, das 18h30 às 21h, na sede da ECD, na Graça, em Salvador. A escola foi fundada com a proposta de oferecer um ensino de técnicas de dança moderna e contemporânea, aliadas a pesquisa coreográfica para crianças e adolescentes.

Solta o som

No próximo dia 21, a partir das 20h30, haverá show do grupo Gilsons na Praça Tereza Batista, no Pelourinho. A banda é formada por José Gil, Francisco Gil e João Gil, filho e netos de Gilberto Gil, respectivamente.