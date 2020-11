Autos: mercado reage em outubro

Outubro foi o melhor mês para o mercado automotivo em 2020 (Ilustração: iconicbestiary/Freepik)

Em outubro foram emplacados 205.244 automóveis e comerciais leves (categoria que inclui picapes e vans) no mercado nacional, alta de 3,25% sobre setembro. Em relação a outubro de 2019, a queda foi de 14,89%.

Já no acumulado de janeiro a outubro, o resultado aponta retração de 30,89%, totalizando 1.503.845 unidades, contra os 2.176.032 emplacamentos, no mesmo período de 2019. Apesar da retração no acumulado, outubro foi o melhor mês de 2020 para o segmento.



DIVISÃO POR MARCAS

A Fiat ficou com a liderança em outubro com 38.326 unidades, o equivalente a 18,67% do mercado. Na sequência, disputa acirrada entre Volkswagen (16,71%) e a Chevrolet (16,60%), a marca alemã teve 34.288 emplacamentos e a americana 34.074, apenas 214 carros de diferença. A Hyundai ficou com a quarta posição, com 8,31%, e a Ford com a quinta, com 6,97%.

Da sexta à décima ficaram: Toyota (6,64%), Renault (6,49%), Jeep (5,95%), Honda (4,59%) e Nissan (2,84%). No acumulado do ano, somando as vendas de janeiro a outubro, as três primeiras são Chevrolet (17,10%), VW (17%) e Fiat (16,13%).

MAIS EMPLACADOS

O Chevrolet Onix liderou o ranking de automóveis e comerciais leves mais emplacados em outubro. O hatch da Chevrolet teve 12.203 unidades licenciadas, deixando a Fiat Strada (10.068) - que liderou em setembro - na segunda posição. O Hyundai HB20 (8.903) fechou o mês passado em terceiro, na frente do Onix com carroceria sedã, que leva o sobrenome Plus (8.619), e do Volkswagen Gol (8.473).

Da sexta à décima posição ficaram: Fiat Argo (7.556), Ford Ka (7.492), Chevrolet Tracker (6.595), Jeep Compass (6.161) e Jeep Renegade (6.042). Destaque para o desempenho do Tracker como SUV mais vendido e a força do veterano Gol, VW mais emplacado.

O Chevrolet Onix foi o automóvel mais emplacado no país no último mês (Foto: Antônio Meira Jr./CORREIO)

RANKING ELÉTRICO

Em outubro, foram emplacados 158 automóveis elétricos no mercado brasileiro. O Nissan Leaf liderou a disputa com 46 licenciamentos, seguido pelo Renault Kangoo ZE, com 44 unidades, e pelo JAC iEV40, com 17.

Fechando os cinco primeiros, o Jaguar i-Pace em quarto (15 unidades) e Audi e-tron Sportback em quinto (10 exemplares).

O Nissan Leaf liderou as vendas entre os veículos elétricos (Foto: Nissan)



MERCADO ESTADUAL

Na Bahia, a Fiat Strada foi a líder com 513 unidades emplacadas, a diferença para o Chevrolet Onix (508 unidades) foi de apenas cinco carros. O Ford Ka ficou com a terceira posição com 417 exemplares, o Chevrolet Onix Plus em quarto, com 371 veículos, e o Hyundai HB20 em quinto, com 356 carros.

Da sexta à décima posição ficaram: Fiat Toro (322), Renault Kwid (242), Hyundai Creta (241), VW Gol (218) e Fiat Argo (211). FCA foi bem no Estado com as duas picapes da Fiat entre os dez mais emplacados e mal com o Renegade, em quinto, empatado com o Tracker no acumulado do ano.

A Strada liderou na Bahia com apenas cinco unidades de vantagem sobre o Onix (Foto: Antônio Meira Jr./CORREIO)



PARA TODO TERRENO

De acordo com Associação Nacional da Indústria de Pneumáticos (Anip), o segmento de pneus todo-terreno, utilizado em picapes e SUVs, pode crescer 9% ao ano até 2025. De olho nesse mercado, que representa 17,6% da indústria, a General Tire, começou a comercializar o Grabber A/Tx.

A marca, que pertence à Continental Pneus, ressalta que o novo modelo tem baixo ruído, carcaça reforçada e banda de rodagem com desenho que expulsa pedras.

No Brasil, o Grabber A/TX está disponível em 34 medidas dos aros 15 ao 20. A maioria das opções já é produzida na fábrica de Camaçari e pode ser instalada em veículos como Chevrolet S10, Ford Ranger e Troller T4. Na medida 265/70R16 custa cerca de R$ 950.

A General Tire quer ganhar espaço no mercado brasileiro (Foto: Continental)

SÉRIE COMEMORATIVA

No momento em que comemora 25 anos no Brasil, a BMW lançou uma edição limitada e comemorativa do X1. Pela primeira vez, o SUV será oferecido pela na linha de design M Sport, mas o conjunto motriz é o conhecido 2 litros turbo, que entrega 192 cv e 28,6 kgfm de torque, acoplado ao câmbio automático de oito marchas.

Todas as unidades vão ser pretas com bancos de couro marrom. Serão produzidos 72 veículos, oferecidos por R$ 274.950.

A edição especial do X1 é limitada em apenas 72 unidades (Foto: BMW)

MANTENDO O FOCO

A Iveco avança com sua estratégia de ampliação da rede de concessionárias, mesmo com a influência da pandemia.

A empresa realizou recentemente a abertura de mais quatro unidades e, até o mês que vem a meta é ter inaugurado 11 unidades em 2020, totalizando 77 pontos de atendimento no Brasil.