Auxiliares brasileiros esquecem bandeirinhas em hotel e recorrem a armengue

Imagine esquecer seu principal instrumento de trabalho e só se dar conta disso quando chegou ao ofício? Foi o que aconteceu com os auxiliares brasileiros Fabricio Vilarinho e Rodrigo Figueiredo, que atuaram na partida entre Chile e Argentina, na noite de quinta-feira (27), em Calama, no Chile. A dupla simplesmente esqueceu as bandeirinhas no hotel em que estavam hospedados.

Sem tempo para voltarem ao hotel, eles precisaram recorrer ao "jeitinho brasileiro". O armengue consistiu em: um tubo de plástico com coletes fluorescentes.

Desta forma, eles atuaram em quase todo o jogo válido pelas Eliminatórias da Copa do Mundo do Qatar. Só perto do final do jogo que eles receberam o equipamento correto, informou a emissora argentina TyC.

Imagens da improvisação viralizaram nas redes sociais. "É o futebol na América do Sul", lamentou um intenauta. Já outro se divertiu: "Tenho que amar as Eliminatórias sul-americanas".

A partida foi vencida pelos argentinos, já classificados para o Mundial, por 2 a 1.