Auxílio Brasil: 22 mil famílias ainda não fizeram a atualização em Salvador

Cerca de 22 mil beneficiários do Auxílio Brasil, em Salvador, ainda não fizeram a atualização do cadastro e podem ter o benefício suspenso. São pessoas que não atualizam as informações desde 2018. O prazo encerra na segunda-feira (14).

O prefeito Bruno Reis (União Brasil) comentou sobre o caso durante o lançamento de um projeto de consultoria gratuita do Sebrae para micro e pequenas empresas, nesta quarta-feira (9). O gestor disse estar preocupado e fez um apelo para que as pessoas que estão pendentes procurem os postos de atualização.

“Hoje existem 22 mil pessoas que precisam atualizar o cadastro. Nesse universo tem algumas que estão em averiguação, em que há alguma possível irregularidade. Estamos fazendo um esforço até o próximo dia 14, que é a data limite, pedindo para que as pessoas que não atualizaram o seu cadastro possam comparecer a uma das nossas unidades, fixas ou móveis, e façam essa atualização que está pendente desde 2018”, explicou.

O gestor contou que o número de beneficiários do programa cresceu de 190 mil famílias, em 2021, para 280 mil, em 2022, e afirmou que o programa é importante porque injeta recursos na economia da cidade e mantem muitos dos pequenos negócios em funcionamento nos bairros.