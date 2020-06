Auxílio de R$ 270 a trabalhadores informais começará a ser pago na semana que vem

A nova etapa do programa Salvador por Todos começará a ser paga na semana que vem. Nesta sexta-feira (26), a extensão foi sancionada pelo prefeito ACM Neto, após aprovação da Câmara de Vereadores. O cronograma está sendo elaborado pela Secretaria Municipal de Promoção Social e Combate à Pobreza (Sempre) e as instituições bancárias (Caixa Econômica Federal e Bradesco) e esta em fase de detalhamento.

A principal meta da iniciativa é garantir um auxílio de R$ 270 a trabalhadores informais e individuais cadastrados na Prefeitura. Inicialmente, a medida estava prevista para durar três meses, mas foi estendida por mais um mês. De acordo com o texto, esse prazo pode se prolongar, no total, por até três meses, a depender da evolução da covid-19 em Salvador.

Já foram beneficiados pelo programa mais de 36 mil trabalhadores cadastrados na Prefeitura até o dia 20 de março. O auxílio é concedido a baianas de acarajé, ambulantes, feirantes, camelôs, barraqueiros, baleiros, guardadores de carro, recicladores, taxistas, motoristas de aplicativos e mototaxistas – no caso dos três últimos, com idade superior a 60 anos -, categorias amplamente afetadas pelas medidas de isolamento social.

Pessoas em situação de extrema pobreza e idosos inscritos no Cadastro Único (CadÚnico), mototaxistas e guias e monitores de turismo em situação de vulnerabilidade social também recebem cestas básicas. Até o momento, já foram investidos R$ 24,5 milhões no programa, com recursos próprios do município.

Durante os três primeiros meses de concessão, 70% dos trabalhadores informais que têm direito ao benefício fizeram o saque. Para quem recebe através da Caixa Econômica Federal, o auxílio fica disponível por 90 dias. Já para quem saca no Bradesco, o prazo é de 30 a 45 dias. Todo o calendário foi elaborado com o intuito de evitar aglomerações.

O cidadão que quiser saber se está cadastrado no benefício deve acessar o site www.salvadorportodos.salvador.ba.gov.br e digitar o CPF ou Número de Identificação Social (NIS). Na página, é possível verificar se a pessoa possui o direito a receber e quando poderá fazer a retirada.