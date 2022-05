Av. Vasco da Gama será interditada para manutenção de passarela

O tráfego na Av. Vasco da Gama, na altura da delicatessen Perini, será totalmente interditado para a realização de um serviço em uma passarela da região. O bloqueio ocorre das 23h59 desta quinta-feira (12) às 05h de sexta-feira (13), no sentido Dique do Tororó. Já entre às 23h59 de sexta (13) e às 05h do sábado (14), a interdição ocorre no sentido Rio Vermelho.

Com a interdição no sentido Dique do Tororó, os veículos oriundos da Av. Vale do Ogunjá terão como opção de tráfego passar sob o viaduto Luís Cabral e seguir pela Av. Vasco da Gama no sentido Rio Vermelho.

Já os condutores oriundos da Av. Vasco da Gama, sentido Dique, deverão seguir pelo Vale do Ogunjá. Com o sentido Rio Vermelho interditado, os veículos devem retornar para seguir no sentido Dique do Tororó e utilizar outras vias.

A interdição será sinalizada e a Superintendência de Trânsito de Salvador (Transalvador) fará o monitoramento da operação.