Avaliação Nacional de Vinhos: inscrições para o público começam nesta quinta

A maior degustação de vinhos de uma só safra acontece no Brasil — e você pode participar dela. Em contagem regressiva, a Associação Brasileira de Enologia (ABE) iniciará nesta quinta-feira (1º), às 9h, a venda dos 600 ingressos presenciais e dos 250 kits da 30ª Avaliação Nacional de Vinhos – Safra 2022, que este ano acontecerá em 5 de novembro em formato híbrido.

As inscrições poderão ser feitas no site oficial do evento. A disputa é acirrada e, tradicionalmente, os ingressos esgotam rapidamente. O bilhete presencial custará R$ 640 e o kit para degustação em casa, para até três pessoas, custará R$ 790. Além de conhecer os 30% mais representativos da Safra 2022, o público também poderá degustar as 16 amostras selecionadas entre este seleto grupo.

O evento acontecerá a partir das 17h do dia 05/11. Aqueles que adquirirem o ingresso presencial se encontrarão no Pavilhão E do Parque de Eventos de Bento Gonçalves. Para os que optarem pelo kit, a ABE enviará uma caixa exclusiva com 16 garrafas de 187 ml, três taças de vinho de cristal personalizadas, Fichas de Degustação e a Revista Brasileira de Viticultura e Enologia.

Atrações musicais e o lançamento do livro ‘Avaliação Nacional de Vinhos – 30 Anos’ fazem parte da programação. Tudo poderá ser acompanhado pelo Canal da Associação Brasileira de Enologia, no Youtube. A partir das 21h, o evento segue somente em formato presencial com coquetel festivo até às 24h.

A maior feira do setor da indústria de vinhos e destilados da América Latina, a ProWine São Paulo, confirmou 362 expositores de vinhos e destilados de 20 países para a edição de 2022. Entre produtores, distribuidores, associações de vinhos, grandes marcas internacionais e nacionais, além de importadoras de vinhos – ao todo, são 622 marcas.

Os números do setor mostram um crescimento de 41% em volume, comparando o 1º semestre de 2022 com o primeiro semestre de 2019; e 35% em valor no mesmo período. Isso comprova a consolidação do crescimento do mercado após o boom do consumo do período pandêmico de 2020 e 2021.

“Esse crescimento é prova da resiliência da indústria apesar das adversidades econômicas geradas pela combinação de diversos fatores que assolam o mundo, como os problemas logísticos da pandemia de COVID-19, crise energética, conflitos geopolíticos, alterações climáticas e período eleitoral no Brasil. E é essa resiliência combinada com o potencial de crescimento de mercado, que atrai grandes produtores para a ProWine São Paulo”, comenta Rico Azeredo, diretor da ProWine São Paulo

Nesta edição, a feira promete apresentar ainda mais produtos e soluções inovadoras em um perfeito ambiente de negócios. Durante os 3 dias, a expectativa é de que a feira receba mais de 600 marcas expositoras e que mais de 5 mil profissionais passem pelos estandes durante todo o evento. A ProWine São Paulo acontecerá de 27 a 29 de setembro das 12h às 19h no

Expo Center Norte, e para participar é necessário realizar a inscrição pelo site: https://prowinesaopaulo.com/, com promoção da Messe Düsseldorf, organizadora da maior feira de vinhos e destilados do mundo; e organização da Emme Brasil e InnerGroup.