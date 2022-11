Avanço em Salvador e no Sul da Bahia impulsionou redução da distância entre ACM Neto e Jerônimo Rodrigues

O ex-prefeito de Salvador ACM Neto (União Brasil), mesmo não eleito para o governo da Bahia, deixou registrada a sua força política no estado ao ampliar a votação no segundo turno das eleições estaduais do último domingo (30). O avanço pode ser observado com destaque em regiões estratégicas da Bahia, a exemplo do sul e extremo sul, além de Salvador, cidade que geriu por dois mandatos. ACM Neto saiu de 3,3 milhões de votos no dia 02 para pouco mais de 4 milhões de votos nominais em todo o estado, no dia 30, o que representa um crescimento superior a 690,3 mil eleitores. O volume fez a distância entre ele o Jerônimo Rodrigues (PT) cair de 703,1 mil votos no 1º turno para 473,4 mil no 2º.

Na capital, onde já havia vencido em todas as urnas na primeira votação, o candidato do União Brasil repetiu a boa performance. No entanto, cresceu 11,12 pontos percentuais, alcançando 64,51% dos votos válidos, contra 35,49% do petista Jerônimo Rodrigues. Em números absolutos, ACM Neto avançou de 783,7 mil para aproximadamente 1.013 milhão de votos, um acréscimo superior a 229,3 mil votos apenas na capital. Durante pronunciamento após a totalização de votos, o político agradeceu pelo crescimento, fato que, segundo ele, reflete o reconhecimento dos soteropolitanos pelo trabalho realizado entre 2013 e 2020.

ACM Neto conquistou em Salvador no segundo turno da corrida estadual quantidade de votos superior aquela obtido na sua reeleição para prefeito, em 2016 - 982.246 votos. No domingo, mais moradores da capital foram às urnas, fato comprovado pela redução no percentual de abstenção, que caiu de 17,91% para 16,09%.

Considerando o total geral, o candidato petista eleito no último domingo também ampliou sua votação em termos nominais, saindo de 4,01 milhões de votos no primeiro turno para 4,4 milhões, segundo dados do Tribunal Superior Eleitoral (TSE).

Crescimento regional

Já nas regiões sul e extremo sul da Bahia, o crescimento total de ACM Neto foi superior a 106,7 mil votos, exemplificado com melhoria de votação em cidades como Teixeira de Freitas (saiu de 26,7 mil para 46,8 mil), Itamaraju (saiu de 13,7 mil para 20,2 mil) e Ilhéus (saiu de 38,6 mil para 53,3 mil).

ACM Neto também ampliou sua votação em cidades do oeste baiano, como Barreiras (de 30,1 mil para 44,9 mil) e Luís Eduardo Magalhães (de 21,6 para 37,5). Destaque também para a cidade de Juazeiro, no norte baiano, onde saiu de 49,1 mil votos no primeiro turno para 65,4 mil no último domingo.

Resultado da eleição no 2º turno nas 20 maiores cidades da Bahia:

1. Feira de Santana

ACM Neto (58,95%)

Jerônimo (41,05%)

2.Vitória da Conquista

ACM Neto (59,05%)

Jerônimo (40,95%)

3.Camaçari

ACM Neto (57,41%)

Jerônimo (42,59%)

4. Juazeiro

ACM Neto (52,21%)

Jerônimo (47,79%)

5.Itabuna

ACM Neto (61,16%)

Jerônimo (38,84%)

6. Lauro de Freitas

ACM Neto (58,98%)

Jerônimo (41,02%)

7.Teixeira de Freitas

ACM Neto(60,05%)

Jerônimo (39,95%)

8.Barreiras

ACM Neto (54,01%)

Jerônimo (45,99%)

9.Ilhéus

ACM Neto (54,16%)

Jerônimo (45,84%)

10.Jequié

Jerônimo (51,41%)

ACM Neto (48,59%)

11.Alagoinhas

ACM Neto (55,80%)

Jerônimo (44,20%)

12.Porto Seguro

ACM Neto (55,25%)

Jerônimo (44,75%)

13.Simões Filho

ACM Neto (55,43%)

Jerônimo (44,57%)

14. Paulo Afonso

ACM Neto (63,23%)

Jerônimo (36,77%)

15.Eunápolis

ACM Neto (58,03%)

Jerônimo (41,97%)

16.Santo Antônio de Jesus

ACM Neto (56,18%)

Jerônimo (43,82%)

17.Valença

ACM Neto (53,91%)

Jerônimo (46,09%)

18.Luís Eduardo Magalhães

ACM Neto (70,40%)

Jerônimo (29,60%)

19.Candeias

Jerônimo (55,30%)

ACM Neto (44,67%)

20. Guanambi

Jerônimo (58,84%)

ACM Neto (41,16%)