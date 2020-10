Avenida Manoel Dias recebe asfalto novo e 2,2 km de ciclovia 

Além de reduzir a velocidade em quatro vias movimentadas e ampliar passeios na Pituba, a prefeitura trocou cerca de 3 quilômetros de asfalto na Avenida Manoel Dias da Silva, a principal via do bairro. O recapiamento exigiu investimento de cerca de R$ 1,5 milhão. Uma ciclovia de 2,2 km também foi implantada no local e já pode ser usada pelos ciclistas.

“Essa avenida foi reconstruída na gestão do ex-prefeito Antônio Imbassahy (1197-2005). De lá pra cá, não houve um investimento tão forte na melhoria do asfalto. A gente começou a ver que em alguns trechos com qualquer chuva [o asfalto] esburacava”, contou o prefeito ACM Neto.

A Secretaria de Infraestrutura e Obras Públicas (Seinfra) fez um estudo das áreas da avenida em que seria preciso intervir, tirando o asfalto velho, melhorando a base, e colocando material novo. Foram revestidos quase 3 km de pista, e implantada nova sinalização e paisagismo.

A iluminação do bairro também foi substituída. Ao todo, 2.500 pontos de iluminação amarela foram trocados por LED, em 136 ruas. Segundo a Prefeitura, o investimento de R$ 2,8 milhões trará mais segurança para as pessoas que transitam pela região.