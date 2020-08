Avião apreendido do tráfico na Bahia será leiloado por 50% do preço de mercado

A Secretaria Nacional de Políticas sobre Drogas do Ministério da Justiça e Segurança Pública (Senad/MJSP) está leiloando itens do patrimônio apreendido do tráfico de drogas na Bahia. Entre os bens, uma aeronave Cessna Aircraft, modelo T210N. Carros, motocicletas e sucatas também estarão disponíveis para arremate até 31 de agosto.

Os lances têm início a partir da metade do preço de avaliação do mercado. Para participar, é preciso efetuar o cadastro no site http://www.mpleiloes.com.br/leilao/9/lotes.

Segundo o diretor de Gestão de Ativos da Senad/MJSP, Giovanni Magliano Júnior, nos próximos meses devem ser abertos outros leilões no estado. “O objetivo da Senad é acelerar a descapitalização do tráfico e transformar o patrimônio oriundo de práticas criminosas em recursos para o Fundo Nacional Antidrogas (Funad)”, explica.

Todo o valor arrecadado com a venda de bens apreendidos em operações de combate às drogas é destinado ao Funad. Desse montante, até 40% pode ser destinado às polícias do estado que apreendeu o patrimônio para estruturação e compra de equipamentos e o restante para financiar programas de prevenção às drogas em todo o país.

Desde outubro de 2019, 64 leilões do patrimônio apreendido do tráfico foram coordenados pelo Ministério da Justiça e Segurança Pública. Foram arrecadados, aproximadamente, R$ 22 milhões, um recorde, com a venda de 2.138 itens entre carros populares e de luxo, motocicletas, caminhões, aeronaves, celulares, eletrônicos, e imóveis.

Algumas mercadorias que estão sendo leiloadas (Divulgação)