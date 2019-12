Avião bate em prédio, cai no Cazaquistão e deixa 12 mortos

Um avião com mais de 90 passageiros e 5 tripulantes caiu nesta sexta-feira (27) e deixou 12 mortos no Cazaquistão. O avião saiu de Almaty, maior cidade do país, e seguia com destino a Nursultan.

O acidente aconteceu logo após a decolagem, por volta das 7h da manhã do horário local. Segundo relatos, o avião da empresa Bek Air, um Foker 100, atravessou um muro de concreto, bateu em um edifício de 2 andares antes de se chocar contra o chão e se partiu em dois pedaços. Apesar do impacto, a aeronave não explodiu.

Além dos mortos confirmados, a queda deixou outras 66 pessoas feridas, sendo 17 em "estado extremamente grave", segundo a prefeitura de Almaty.

As causas do acidente estão sendo investigadas pelo ministério do interior do país, que abriu uma investigação. Já é possível afirmar, no entanto, que houve falha nas regras de segurança antes do voo.

Em mensagem publicada em uma rede social, o presidente Kassym-Jomart Tokayev declarou que "os responsáveis serão castigados severamente, de acordo com a lei".