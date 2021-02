Avião com 2 milhões de doses da vacina de Oxford chega ao Brasil

Mais um lote de vacinas da AstraZeneca/Oxford chegou ao Brasil na manhã desta terça-feira (23). Desta vez o avião que pousou no Aeroporto Internacional de Guarulhos, em São Paulo, carregava 2 milhões de doses do imunizante.

As doses, produzidas pelo Instituto Serum, embarcaram ontem na cidade indiana de Mumbai e chegaram por volta às 6h30 (de Brasília) ao Brasil após uma escala em Dubai, nos Emirados Arabes Unidos.

Após os trâmites alfandegários, as vacinas vão seguir para o Rio de Janeiro e desembarcarão ainda hoje no aeroporto internacional do Galeão.

Lá as vacinas serão encaminhadas para Bio-Manguinhos/Fiocruz, onde vão passar por conferência de temperatura e integridade da carga, receberão etiquetas com informações em português e terão amostras encaminhadas para análise de protocolo e liberação pelo Instituto Nacional de Controle de Qualidade em Saúde (INCQS/Fiocruz).

Segundo o Uol, o processo acontecerá ao longo do dia e a previsão é de que as doses estejam prontas para distribuição ainda na madrugada de quarta-feira (24).