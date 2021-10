Avião com 22 pessoas cai e deixa 16 mortos na Rússia

Um avião caiu na cidade de Menzelinsk, na Rússia, e deixou 16 mortos. A aeronave, de modelo L-410, transportava 22 pessoas - as outras seis que sobreviveram ficaram feridas.

O acidente aconteceu neste domingo (10) e, segundo o Ministério da Saúde do país, todos os sobreviventes foram socorridos em estado grave. Um comunicado do Ministério de Emergências informou ainda que havia um grupo de 20 pára-quedistas a bordo da aeronave. Além deles, dois tripulantes estavam no comando do voo.

O avião que caiu era um Let L-410 Turbolet, bimotor de transporte de curto alcance. A aeronave pertencia a um aeroclube da cidade de Menzelinsk. O local do acidente fica na região do Tartaristão, no Distrito Federal do Volga.

As causas do acidente ainda são investigadas, mas a principal suspeita é que um dos motores pode ter falhado.