Avião com empresário, advogado e médico do Brasil desaparece na Argentina

Um avião de pequeno porte do Brasil desapareceu do radar na Argentina na tarde da quarta-feira (6). A aeronave é do empresário Antonio Carlos Castro Ramos, que atua no ramo da construção civil em Florianópolis. Ele viajava com dois amigos, o advogado Mário Pinho e o médico Gian Carlos Nercolini.

As buscas foram retomadas nessa quinta. A família do empresário viajou para acompanhar o trabalho. "Os três tripulantes do avião são amigos. Todos têm seus próprios aviões e são pilotos experientes", diz Adriana Althoff, prima da esposa de Mário Pinho, ao G1 SC.

A Empresa Argentina de Navegação Aérea, que coordena o tráfego áereo no país vizinho, a aeronave desaparecida tem matrícula PP-ZRT. O avião teria participado de um show aéreo em Comodoro Rivadavia. De lá, saíram duas aeronaves para El Calafate, de onde seguiria para Trelew, mas só uma chegou. O último contato registrado foi com o Centro de Controle da Área Comodoro Rivadavia (ACC).

O alerta de sumiço foi feito pelo próprio centro, depois de várias novas tentativas de contato sem sucesso. "Desta forma, à tarde, sob condições meteorológicas desfavoráveis, iniciou-se a mobilização de forças pela Prefeitura Naval Argentina com o destacamento marítimo da Guarda Costeira 150 e 151; e a implantação aérea do aeroporto Comodoro Rivadavia da aeronave BE-350 matrícula PA-22. Da mesma forma, a Força Aérea Argentina mobilizou o SAAB SF-340. Defesa Civil de Chubut também participou da busca com apoio terrestre", diz o órgão argentino.

A Agência Nacional de Aviação Civil (Anac) diz que o avião não era autorizado a voar por instrumento, só visual, o que dificulta em situação de mau tempo.