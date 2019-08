Avião com equipe da cantora Pink pega fogo após pouso de emergência

Um avião particular que transportava a equipe da cantora norte-americana Pink fez um pouso de emergência no aeroporto de Aarhus, na Dinamarca, e pegou fogo após a aterrissagem. A cantora não se encontrava no avião.

A aeronave havia partido de Oslo, na Noruega, depois da atuação da cantora, e tinha como destino o local onde ocorreu o acidente, nessa segunda-feira.

No avião encontravam-se cerca de dez pessoas, incluindo o manager da artista, mas todos saíram sem ferimentos.

As causas do acidente ainda são investigadas.