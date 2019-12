Avião da Força Aérea do Chile desaparece com 38 pessoas a bordo

Um avião da Força Aérea do Chile (FACh)desapareceu com 38 pessoas a bordo, nesta segunda-feira (9). Ele partiu da cidade de Punta Arenas às 16h55 (horário local e de Brasília) e perdeu contato com a base de controle às 18h13.

De acordo com informações da (FACh), o avião é considerado danificado desde a madrugada desta terça (10). "O avião é considerado 'danificado' porque a autonomia do voo terminou às 0h40. Supõe-se que o avião ficou sem combustível e, portanto, não está mais voando", explicou o diretor de Imprensa e Operações da FACh, general Francisco Torres.

A bordo estavam 17 tripulantes e 21 passageiros, sendo 15 são da FACh, três militares do Exército e três civis (duas pessoas da empresa de engenharia Inproser e uma da Universidade de Magallanes).

Quando sumiu, o avião estava a 700 km de Punta Arenas e a 500 km de seu destino na Antártica. Equipes de resgate foram enviadas para a região de Magalhães, no sul do Chile. Navios mercantes também foram acionados para participar da operação.

Em nota, a Força Aérea do Chile afirma que o avião cumpria tarefas de apoio logístico rumo à Base Aérea Antártica Presidente Eduardo Frei Montalva.

A equipe a bordo faria revisão do oleoduto flutuante que há no local e participaria de uma ação para um tratamento anticorrosivo das instalações no local.