Avião pequeno colide com prédio de dois andares em Milão e oito morrem

Um jatinho particular com seis passageiros e dois tripulantes, um deles o piloto, colidiu, neste domingo (03), em um prédio de dois andares em Milão, na Itália. As oito pessoas na aeronave morreram na hora. O prédio estava vazio e por isso, o acidente não fez outras vítimas. Os destroços do avião e as chamas da explosão do aparelho, no entanto, atingiram diversos carros que estavam estacionados próximos ao edifício. Os veículos também estavam vazios.

A colisão afetou um prédio de escritórios desocupado por conta de uma reforma, situado no subúrbio industrial de San Donato Milanese, perto do aeroporto Linate, em Milão. O destino da aeronave era a ilha de Sardenha, famoso polo turístico da Itália, localizada no Mar Mediterrâneo.

Segundo o Corpo de Bombeiros de Milão, que atendeu a ocorrência na tarde deste domingo (horário local), entre os oito mortos no acidente havia um menino de idade não divulgada. Os bombeiros, no entanto, até o momento não identificaram a nacionalidade e as identidades dos ocupantes do avião. Os dados da aeronave também não foram divulgados.

Fotos do acidente foram compartilhadas nas redes sociais e mostraram peças de metal retorcido espalhadas no local do acidente. Após a explosão do avião, uma coluna de fumaça podia ser vista a quilômetros de distância.

O Corpo de Bombeiros milanês trabalhou até o começo da noite para apagar o incêndio no prédio atingido. Peritos tiveram de aguardar o rescaldo do incêndio antes de começar a trabalhar nos destroços da aeronave para coletar dados que vão determinar as causas da colisão. Um inquérito foi a aberto e a suspeita inicial é de falha mecânica.