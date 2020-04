Avó e neta de 4 meses morrem após deslizamento de terra em Águas Claras

A bebê Maria Eduarda, de apenas quatro meses, morreu nesta quinta-feira (23) depois de ficar soterrada em um deslizamento no bairro de Águas Claras nesta manhã. A criança chegou a ser resgatada com vida e foi levada para a Unidade de Pronto Atendimento (UPA) de Valéria, mas acabou não resistindo. A avó dela, Maria da Conceição Fraga Teixeira, de 41 anos, também teve a morte confirmada. Ela ficou mais de 3 horas soterrada.

"Local muito difícil o acesso, muito complicado, risco de novo deslizamento. Mas infelizmente estamos resgatando ela sem vida", disse à TV Bahia o coronel Adson Marquezine, dos Bombeiros, que participa da operação de resgate do corpo no local.

O deslizamento de terra foi registrado por volta das 9h30 desta quinta. Cinco pessoas estavam na casa no momento do deslizamento, segundo os moradores - um casal, dois filhos e uma neta. Vizinhos conseguiram salvar a bebê de 4 meses, Maria Eduarda, e a a mãe dela, Gabriela. Os bombeiros retiraram o pai de Gabriela, José. O filho conseguiu sair por conta própria. A matriarca da família, a diarista Maria da Conceição, segue soterrada. "Disseram que encontraram minha mãe, mas não querem falar se tá viva ou morta", chegou a dizer, emocionado, um dos filhos de dona Maria.

Segundo familiares, Gabriela passou a noite na casa da mãe, que queria ver a netinha.

Seu José, marido e avô das vítimas, está na UPA de Valéria com cortes no pé. Não há informações sobre o estado de saúde da mãe da criança.

A Defesa Civil de Salvador (Codesal) acompanha a situação no local e alerta para riscos em outros imóveis. "Nós levantamos há pouco, há situações de risco aqui na localidade, vistorias realizadas na região, que apontam um risco por conta da questão geológica da localidade. Nossa operação agora passa a acontecer apenas após a de salvamento realizada pelos Bombeiros", explicou Sosthenes Macedo, diretor da Codesal, à TV Bahia. O órgão alertou moradores da região para deixarem os imóveis. "Se preciso for vamos fazer uso da força policial para que as pessoas deixem as edificações e preservem suas vidas".

Sussuarana

Outro caso foi registrado em Sussuarana. Uma criança de 8 anos foi soterrada após um deslizamento de terra e queda de parede. A pequena Sofia já foi resgatada após cerca de meia hora, segundo moradores da região.

Uma vizinha da família contou ao CORREIO que o barranco cedeu pelos fundos da casa da família, depois das 10h desta quinta-feira (23). "Quando eu passei para ir para casa de minha mãe eu vi o desespero da mãe da menina, gritando, pedindo socorro. Eu chamei o pessoal para ajudar a socorrer", diz ela, que prefere não se identificar.

A mãe de Sofia, Angela, relembrou a situação para a TV Bahia. "A gente estava na sala, chamei ela, chamei meu namorado para ir pra cama. Quando a gente deitou na cama eu só vi só o barro descendo... Imprensou minha filha. Saí na rua desesperada para chamar gente para acudir. Os vizinhos ajudaram, tiraram minha filha", conta. "Foi uma coisa rápida. Vi só o barranco desceu".

A família fará cadastro para receber o aluguel social e enquanto isso ficará na casa de vizinhos.