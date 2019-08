Azarão, Bahia visita Palmeiras em busca do primeiro triunfo fora

Simbolicamente, os pais de todo o Brasil vão ter um dia inteiro para chamar de seu neste domingo (11). Mas os papais tricolores esperam ter um motivo a mais para comemorar. A partir das 16h, o Bahia entra campo contra o Palmeiras, no Allianz Parque, em São Paulo, e depois de quebrar o jejum de cinco jogos ao bater o Flamengo por 3x0, na Fonte Nova, o time vai em busca de outro desafio: vencer a primeira fora de casa no Campeonato Brasileiro.

A tarefa não será fácil, já que o Palmeiras é o vice-líder do Brasileirão, com 28 pontos, mas o Esquadrão quer aproveitar o momento ruim do adversário. O alviverde não vence há quatro rodadas na Série A.

Apesar do cenário, o técnico Roger Machado afirma que o Bahia precisa ter cautela e também fazer um jogo quase perfeito para surpreender o adversário, considerado favorito.



“Se o Palmeiras vem oscilando e está em segundo lugar, a gente não se engana por isso. Era líder até pouco tempo, quase um ano sem perder um jogo pelo Brasileiro. Foi perder agora, recentemente. Tem um elenco recheado de grandes jogadores. A gente vai enfrentar lá com a noção exata que será um jogo duro, difícil, equilibrado. Para ter êxito e obter o primeiro triunfo fora de casa, temos que fazer uma partida quase perfeita, como fizemos contra o Flamengo. Aumentar a possibilidade de vitória. Ter uma tarde de domingo muito concentrada e que todas as coisas aconteçam bem para a gente”, explicou Roger, que treinou o Palmeiras até julho do ano passado.

Como visitante, o Bahia somou três pontos em seis jogos até então. Empatou com São Paulo, Ceará e Chapecoense e perdeu para Botafogo, Athletico-PR e Internacional.

Prováveis escalações

Além do time paulista, o treinador tricolor vai ter que superar os desfalques. Sem o atacante Artur e o zagueiro Juninho por força contratual, já que ambos pertencem ao Palmeiras, Roger vai mexer no Esquadrão. A tendência é que Élber e Wanderson sejam os escolhidos para iniciar o jogo. Marllon concorre na zaga.

Enquanto o defensor vai estrear com a camisa do Bahia, Élber volta a ser titular depois de três jogos e sabe a receita para o Bahia vencer fora de casa: “É marcar os primeiros 15 minutos, deixar a torcida deles um pouco desconfortável e organizar o contra-ataque. Se a gente souber fazer isso vamos sair de lá com o triunfo”, afirmou o camisa 7.



No meio-campo, Giovanni se recuperou da dor no quadril e será titular ao lado de Gregore e Flávio. Com isso, Ramires fica como opção no banco de reservas.

A provável escalação do Bahia tem Douglas, Nino Paraíba, Lucas Fonseca, Wanderson e Moisés; Gregore, Flávio e Giovanni; Élber, Lucca e Gilberto.

O Palmeiras de Felipão entrará em campo com força máxima. Com isso, o provável time é: Weverton, Marcos Rocha, Luan, Edu Dracena e Diogo Barbosa; Felipe Melo, Bruno Henrique e Gustavo Scarpa; Wiillian, Dudu e Borja.

Recém-contratados, o zagueiro Vitor Hugo e os atacantes Henrique Dourado e Luiz Adriano estão regularizados e à disposição do treinador. Todos devem começar no banco. Já o volante Ramires vai esperar um pouco mais para estrear. Ele se recupera de uma lesão e está aprimorando a forma física.

Histórico desfavorável

Além do primeiro triunfo fora de casa neste Brasileirão, o Bahia vai tentar também reduzir a desvantagem para o Palmeiras no torneio. Os dois times se enfrentaram 41 vezes pelo Campeonato Brasileiro unificado – a partir de 1959. O tricolor venceu nove confrontos, enquanto o Porco levou a melhor em 21 jogos e 11 terminaram empatados.



Se serve de alento, a última vez que o Bahia venceu o Palmeiras foi fora de casa. Em 2012, na Arena Barueri, o atacante Souza marcou os dois gols do triunfo por 2x0.

O único encontro entre os clubes no Allianz Parque aconteceu no ano passado, e o Palmeiras venceu por 3x0.