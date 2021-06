Aziz para Wizard na CPI: 'Não vai vender livro aqui, não'

O empresário Carlos Wizard optou por ficar em silêncio na maior parte da audiência da CPI da Covid nesta quarta-feira (30), mas tentou falar e não conseguiu quando foi mostrar um livro que escreveu com ações realizadas em Roraima.

O presidente da comissão, senador Omar Aziz (PSD-AM), foi direto ao impedir que Wizard continuasse. "Não vai vender livro aqui, não", disse. O senador Rogério Carvalho (PT-SE). afirmou que isso era um "escárnio e desrepeito" à CPI.

Wizard pegou o livro depois de uma pergunta da senadora Eliziane Gama (Cidadania-MA) sobre a religião do empresário. Com direito ao silêncio garantido pelo Supremo Tribunal Federal (STF), o empresário se recusou a responder a maior parte das questões, inclusive essa, mas logo depois quis falar do livro.

“Gostaria de sugerir a todos que tenham interesse em conhecer um pouco mais da obra humanitária que realizei em Roraima”, iniciou. Nesse momento, Aziz o interrompeu. “Se o depoente não se dispõe a falar, ele não tem direito a fazer proselitismo, auto propaganda, autopromoção, porque isso é um escárnio, um desrespeito à esta comissão”, acrescentou Rogério Carvalho.

No início da sessão, Wizard fez um discurso citando passagens bíblicas, negando ter participado do dito "gabinete paralelo" que aconselharia o presidente Jair Bolsonaro (sem partido). Depois, afirmou que não iria responder às questões dos senadores. Mesmo assim, a sessão continuou e as perguntas foram feitas, com Wizard repetindo que iria se manter calado.