Babá salva criança de ataque de jacaré no interior de Goiás

Um bebê de um ano e oito meses foi atacado por um jacaré na Lagoa Grande, em Porangatu, no norte de Goiás. Após o ataque, a criança foi socorrida pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU),e levado ao Hospital Municipal, encaminhado para Uruaçu e transportado por um helicóptero ao Hospital Estadual de Urgências Governador Otávio Lage de Siqueira, em Goiânia.



O ataque aconteceu na manhã desta quarta (23) e, segundo um médico intervencionista e resgatista do Samu Centro-Sul, Juliano Ferreira, o menino chegou ao hospital de Goiânia por volta de 14h20. Ele afirmou que o bebê precisou passar por cirurgia para reconstruir o braço.



Ao médico, a mãe relatou que o bebê estava com a babá, escutou gritos, foi ao local e viu o filho já ferido nos braços da mulher. As informações sobre como o incidente aconteceu ainda não foram divulgadas.



“Segundo a mãe, a babá literalmente tirou ele da boca do jacaré. O animal arrastou ele para água debatendo e ela o salvou”, disse o médico do Samu ao G1.



Por meio de nota, o hospital da capital informou que o paciente tem o estado de saúde regular, está consciente e respirando espontaneamente.



Em comunicado, a Prefeitura de Porangatu lamentou o ocorrido e afirmou que, embora a espécie não apresente riscos aos humanos, é importante tomar cuidados e manter o afastamento dos animais. A prefeitura ainda informou que a orla da lagoa foi fechada ao público e orienta que os cidadãos não acessem o local e não alimentem os animais.